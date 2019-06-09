出席好書推薦　李佳芬感觸多：人生最大價值在於努力的過程

▲李佳芬出席總圖舉辦的好書推薦活動。（圖／記者賴君欣攝，下同）

記者洪正達、賴君欣／高雄報導

韓國瑜妻子李佳芬9日下午出席總圖《哈佛教我的18堂人生必修課》好書推薦活動，《哈佛》一書作者尤虹文為音樂跨經濟學領域的哈佛畢業生，李佳芬受訪時表示，相當佩服作者永不放棄並勇敢從音樂跨越到未知的經濟學領域，她也感慨孩子並不是讀到最頂尖的學校才叫成功，重要的是過程，「人生失敗的一定比成功的多，很多事情做了才會發現，最大價值是在努力的過程」，彷彿對近期外界的紛擾留下註解。

提到初選的500萬保證金，李佳芬未正面回應，希望媒體將焦點放推薦的好書，她進一步表示，人生失敗的經驗一定比成功的多，生命的價值不是做了什麼，而是留下什麼．也並不是一味的追求功名財富，她也讚揚作者年紀輕輕就能體會那麼多。

《哈佛教我的18堂人生必修課》一書的作者尤虹文是道地的高雄人，15歲相當國中生的年紀就已經隻身赴美留學，不過申請大學時卻臨陣踩煞車，改唸完全陌生的哈佛經濟系，作者也將6年來的求學歷程集結成冊，分享自己建立自信心、情緒管理以及進入大學殿堂後對於人生的定義。

▲《哈佛》一書作者尤虹文跨領域就讀讓李佳芬相當佩服。（圖／記者賴君欣攝）