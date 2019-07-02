想要讓人生變得更幸福 要對看不順眼的人採取這三種做法

▲吵架僅僅會得到「出一口氣吧！」這五個字。（圖／記者李佳蓉攝）

文／黃大米

我們都渴望過著幸福、快樂的人生，為何這樣簡單的希望，卻往往無法達到？是這期待太難？還是我們一直往錯誤的方向前進，以至於愈用力，愈無法抵達期待中的天堂？

坦白說，我是個很會吵架的人，我的專長是口齒伶俐、反應快速，舌戰群雄，不求戰也不畏戰，這麼神勇的我，有從吵架中得到什麼嗎？

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出一口氣吧！

僅僅得到這五個字，卻耗費了我這輩子許許多多的精氣神，也徒增煩惱與敵人。

吵架真的不應該嗎？

請你跟我一起回想，你這輩子有因為「吵架」得到什麼嗎？還是失去的更多？

跟家人吵架，往往兩敗俱傷，只是消耗磨損彼此的感情而已，我察覺到這事情，是在三十幾歲時；徹底認清「吵架」的徒勞無功，是在翻閱這本書的時候。

這本「女子人際學」在第一章就開宗明義地說「爭吵不會有好任何好處」，你得到對方說「對不起」的機率很低，多數只會冷戰、關係惡化、互相傷害等等。

為什麼我們會錯誤地認為「吵架」是一種溝通呢？「吵架」可以替自己帶來好處呢？

我認為是我們看了太多的「新聞」跟「戲劇」。請試想如果你把人生過得像在「立法院質詢」、或是「鄉土劇中頻頻對別人呼巴掌」的情境下，這樣的人生會幸福嗎？

新聞的取材要的是偏鋒、不正常；鄉土劇的劇情，是把事情鬧越大越好，每個灑狗血橋段都會帶來收視率，「新聞」跟「連續劇」從來不曾打算教我們溝通，也不想指導我們過幸福人生，因為幸福的人生往往太平淡，非常不好看。「不好看」等於沒收視率，而所謂的「好看」等於高潮迭起與衝突連連，戲劇性「好看」，等於「好累」的人生。

幸運的是，本書中藏有可以讓人生變幸福的方法，尤其對女性來說，很多不開心往往來自人際關係，如何淡化衝突，進而不影響自己的人生呢？有些想法跟做法你可以參考看看：

一、認清你無法改變他人

如果你可以認清自己「無法改變他人」的事實，你內心深處渴望兩人一致認為的「正確答案」並不存在，了解用盡寶貴時間爭論「正確與否」是徒勞，當你放棄想要改變別人的念頭時，你會突然覺得天地遼闊。

二、與看不順眼的人保持距離



人際關係不理想時，一定要改善嗎？強求人人都喜歡你，才是煩惱的源頭。請你接受，這世界上有些人就是會跟你不對盤的事實，你又不是錢，怎可能人人都喜歡你。

互看不順眼，就互看不順眼吧，這樣想你會好過很多，有些事情是無法強求的，只要你能想著「感情不好也無所謂」、「保持距離就好」，日子會輕鬆愜意。

三、面對無理怒罵請放空

如果有人對你大聲斥責時，請不要回嘴，想講就讓他講吧。表現假裝聽著，對方那些討人厭的行為，基本上都是對方的問題，並不是你的問題。

當你發覺的自己快要發火時，請試著改變空間、擱置時間、採取其他行動，不要讓自己一直處在這樣的情境，就可以讓心情冷靜下來。

光用這三招，就能讓你冷眼面對許多討人厭的事物，遇到討厭的對象，如果你老是想著「太過分！」、「真誇張」、「無法接受」會覺得壓力很大，面對惱人的對象就想想「世界上也有這種人」，或者當作在了解「異國文化」，對於另外一個國家的文化跟我們不同，我們也不會有大多情緒是吧！

過往的我，喜怒哀樂過於鮮明，在人際關係上吃了許多虧，明明是想得到愛，但行為上卻是在推開愛。這本書像是一個良醫，以溫柔的方式，點出我以及大多數人常犯的錯誤。作者暖心地提供修正的方法，讓每個人都能把日子過得寧靜，並讓人際關係變得和諧。

一念天堂，一念地獄，他人的言論是地獄，但他人對我們的評論，往往說過就忘，他人並沒有這樣在乎我們，是我們被這些隨意的評價困住了，想要人生不死在別人嘴裡的秘方，就是你要能改變自己的心念與應對方法。

「女子人際學」是一本可以讓你從蠻幹、對幹，轉變成有智慧處理事情的書，也是一本教你從非要爭個輸贏，轉為思考如何創造雙贏，求得圓滿的書。

當你透過閱讀往對的方向走去時，就能抵達身心寧靜與人互動愉快的天堂，行為的累積非一朝一夕，改變自己的行為也需要一點時間，希望這本對我幫助很大的書，也能對你的人生有所助益。

本文授權自黃大米粉絲團：https://goo.gl/3jCnYa

《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》，黃大米著，丁慧瑋編。

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●黃大米，曾任職於非凡電視台新聞部採訪中心副主任、Tvbs電視台記者、 東森電視台記者；現職是yes123編輯總監，活躍於各大網站，擔任專欄作家。以上為個人言論，不代表本網立場。88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net