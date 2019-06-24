從補教到管顧專業講師：想累積自我經驗值！就不能怕「犯錯」

一向給人嚴謹、頗具專業的聯聖致鼎集團，自 1992 年公司成立以來，已成功培訓超過百位專業經理人，以「為企業深化人才的經營能力」為願景，站在重要的培訓、輔導角色，幫助許多中小企業成長，邁向成功之路。

身為聯聖致鼎集團的總經理兼顧問，唐美娟有一顆強韌的內心。專訪的過程中，可以明顯地感受到她對工作的熱愛，那份想要幫助企業變得更好的決心，宛如「一生懸命」的信念一樣，穩牢地扎在她心中。

討厭一成不變，淬鍊而出的講師路

▲唐美娟從小就抱著想要成為老師的夢想。

打從學生時期，唐美娟便在補教業打工，利用 8 年的時間，熟悉內部作業、櫃台、班導師、行銷企劃等相關工作，卻總是覺得「少了點什麼」，一直有著想嘗試不同類型工作的想法。

2001 年，她因緣際會下踏入了聯聖，成為董事長陳宗賢教授的秘書，從基層開始學習。每天看著長官以自身的力量幫助各大企業，讓唐美娟想起了一直以來的「教師夢」，渴望有朝一日也能站在講台上大放異彩。

然而，即便受過豐厚的教育訓練，當歷練越夠反而開始害怕自己的不足，擔心無法面對台下的那些中高階主管，產生「離夢想越近卻越擔憂」的矛盾心理。

直到某次課程前一天，一位講師突然無法前來，給了唐美娟初次登場的機會。抱著緊張且戰戰兢兢的心情上台，她發現站上講台後並沒有想像中可怕，只要把自己所會的東西傳遞出來就好，當天學員的反應也很熱烈。這般好的開始，使唐美娟跨出了第一步，一步一腳印地走向專業講師的歷程。

分數只是結果，過程才是最重要的

▲當經驗值夠了，唐美娟學會調適自我、看重過程大於結果。

唐美娟坦言，正式擔任講師的初期，會十分在意課後問卷上的分數，想要調整每個學員提出的建議，以滿足所有人的需求，為此常常感到身心俱疲；也曾遇過學員在課堂上直接質疑她，甚至抱著輕蔑的態度，使她承受龐大的壓力。

▲唐美娟強調，不需要為了錯誤來否定自己或團隊。

每當遇到挫折，她都回頭問自己：「為什麼要站上講台？」驚覺「人永遠沒有辦法讓所有人信服」的現實，只能回歸自我專業的平衡點，以單純分享的心情，將那些批評當成一種成長的養分，以利事後歸納檢討。

況且，在授課前的準備討論與客製化的精準教案，反倒更值得她花更大的心力在上面，也沒有多餘的時間不斷庸人自擾，「分數僅是結果」的道理，以及過程中自己獲得了多少經驗值、學員吸收了多少專業，才是最重要的。

以朋友的角色，帶動整個團隊成長

▲以朋友的角色，帶動整個團隊成長

早期接主管職時，唐美娟會很嚴謹地要求下屬許多事情，或是在初期就表明立場，強調自己在工作上的嚴厲，但如此緊繃的情緒仍然對自身的健康狀況和整個團隊帶來無形的壓力，使她思考著是否要重新界定自己的處事方式。

▲和團隊相處有著和朋友一樣的默契，對唐美娟來說也是一種幸福。

隨著整個職場上的變化，以及回歸內心的初衷，近幾年唐美娟發覺自己越來越喜歡和下屬們聊天、分享生活趣事，比起當一位嚴厲的教練或鞭策者，反而更想成為大家的朋友。

「與其不斷地施加壓力，我所期待的仍是將正確的資源提供給團隊。」因此，當再遇到下屬犯錯，她慢慢會往各方向抽絲剝繭，以多段式的處理方式，預設不同的狀態來增加自我的包容度。

如同前面所說的，分數只是結果，難道犯錯就不是嗎？多數人往往會被「結果」綁架，但對唐美娟而言：「許多事情都必須經過長時間的累積和學習，當歷練夠了自然會懂得以多面向思考，給予客觀的評估，而有些犯錯其實是成長的養分。」唐美娟以細心檢視調整，取代一昧地放大責備，漸漸樹立了一位領導者所應具備的視野。

以恩師為標榜，幫助人為快樂之本

▲誠意，是身為一位講師與專業經理人的必備條件之一。

在管顧公司這個領域，所販售的都是「知識型產品」，在沒有任何實物的感受下，唯有「真誠」和過去的戰績才能打動客戶。而這股誠意，對唐美娟來說更是發自內心想做的事情，從小就嚮往教職工作的她，能在未來站上講台將自身的專業傳遞出來，幫助更多中小企業成長，盡一己之力回饋社會便是一種幸運。

除了聯聖本身的業務外，唐美娟也會定期以義工性質外在授課演講，5 年多的時間裡全心全意地投入，站在單純以教學為出發點的角色，持續分享自我的專業。此外，她更以恩師陳宗賢教授為標竿，不斷地挑戰自我，成為許多人在企業經營道路上的「貴人」，並在挫折中累積自信心，且抱著說到做到的決心，履行心中的理想。

「教育是人類生存的樞紐」，早已和工作成為生命共同體的唐美娟從來不把授課當成是壓力，反倒是擇善固執，樂在其中。問她是如何看待工作，她想都沒想地說：「我隨時隨地都在和工作談戀愛啊！」

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攝影：艾葳精品婚紗

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