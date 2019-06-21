就業easy go　身心障礙朋友與職場零距離

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，辦理身障朋友職場參訪活動，以專車乘載20位身心障礙朋友，參訪經昌汽車電子工業公司。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助身障朋友掃除求職自信障礙、採取積極求職行動，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，辦理身障朋友職場參訪，以專車載送20位身障朋友，參訪經昌汽車電子工業公司，讓身障朋友對工作內容及職場環境有了充分的瞭解，參訪結束後並有14位身障朋友直接進行面試，大幅拉近身障朋友與職場距離。

經昌汽車電子工業公司主要為製造汽車安全防盜器材設備，楊哲青副總經理親自導覽解說公司產線狀況及工作內容，並引導身心障礙朋友實際進行上線組裝體驗，參與活動的身心障礙者對於各項產線各有不同的標準作業流程，都感到新奇而躍躍欲試，也發現原來工作的魔鬼藏在細節裡，簡單的組裝也各有玄機，若沒有專家解說，真的會組裝錯誤。

參加的身心障礙者一開始非常害羞，但楊副總經理及現場員工熱心的指導及介紹，並有該公司表現優異的身障員工分享在公司工作的心得，鼓勵在場的身心障礙朋友更有勝任的自信心。

楊副總經理當場鼓勵身障朋友，不要看輕自我價值，工作能否勝任，不在於外表，只要肯努力、肯學，都願意給予機會，希望身障朋友也要為自己的就業能力作準備，增強技能訓練，重視自我學習力、加強適應能力及挫折忍受度，才能被企業所接受。公司並當場提供20個組裝包裝、產品檢測及生產組裝等工作機會讓身心障礙者直接現場接受面試，讓參與身心障礙朋友可以獲得立即就業的機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，部分身障朋友因自身的障礙很容易缺乏就業的自信、不瞭解自己的就業能力，同時對就業市場的認識也不夠，以致求職不易成功。本場次的職場參訪特別與在地企業合作，共同為身障朋友打造直通職場的就業專車，一方面藉著參訪讓身心障礙求職者直接了解職場的狀況，提升就業的自信與意願，同時也讓企業能更瞭解身障朋友們的特點，增加媒合成功的機會，幫助身心障礙朋友能夠穩定就業。