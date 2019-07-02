援交初體驗！男大生遭「黑道恐嚇」嚇爆狂奔買5萬點數　超商客人全笑歪

▲警方阻止的詐騙案中，援交詐騙就佔近一半，顯示援交詐騙還是詐騙集團的詐騙主力之一。（圖／資料照，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

男大生上網援交，被「援交妹」騙到超商買點數，由於「警超金」防詐聯盟運作頗有成效，超商與警方都有「連線」，店員很內行，看到男大生的樣子即心理有數，問一句是不是要繳「保證金」，讓男大生當場色變，一旁在等結帳的民眾聞言，帶著笑意提醒男大生，「開查某還要買點數哦！」讓男大生羞愧難當。

台南市警五分局接獲超商報案，稱有民眾疑似遭詐騙，警方查處發現係25歲男大生受到網路援交詐騙。男大生上網尋芳，與一名詐騙集團假扮的「援交妹」互留line進行聯絡，雙方相談甚歡遂相約見面進行性交易。

男大生受要求先行前往指定超商購買價值新台幣1千元的GASH點數做為保證金，隨後被害人接獲不詳男子來電佯稱是黑道幫派份子，恐嚇續行購買5萬元遊戲點數，否則將遭受不測。男大生驚恐之際即到超商要買5萬元遊戲數，店員警覺有異馬上即報警到場協助阻詐。

台南市警五分局事後也到超商頒發感謝狀及獎勵金，感謝店員察覺店內顧客疑似遭詐能即時通報警方，並請超商繼續支持警方的打詐工作，藉由超商店員協助防範以共同維護轄區治安，降低詐欺案件發生。據了解，警方與超商、金融機構的「警超金」聯盟間都有「連線」，讓分局3個月阻止24件詐騙案，其中援交詐騙就有14件，顯示援交詐騙還是詐騙集團的詐騙主力之一。

據了解，台南市警方與轄內金融機構、超商及里長合作成立Line群組保持密切相互聯繫，且不定時提供最新詐騙手法，強化防詐連線功能，轄區員警們也經常利用各項勤務機會向各商家、居民加強宣導防詐騙觀念，一點一滴地深耕作為，讓攔阻詐騙成果收取立竿見影之效。