前國有財產局長涉嫌包庇劉政池蓋豪宅　二審改判5年2月

▲遭檢方起訴涉嫌包庇劉政池，但二審獲判無罪的張智傑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池，於台北市陽明山上興建別墅「七七行館」，涉嫌違反竊佔國土等罪。而檢調單位調查後，認為當時國有財產局長洪寶川，涉嫌包庇劉政池興建別墅，因此將洪寶川以及2名承辦人員提起公訴。一審將洪寶川重判6年，二審改判洪寶川5年2月，另2名承辦人員無罪。

劉政池1998年開始以先租後買的方式取得北投泉源路的國有地使用權，籌備興建「七七行館」。2000年間，劉政池以妹妹劉子瑩、大女兒劉冠廷名義，向陽管處申請建照，並透過時任立委的哥哥劉政鴻，順利取得建照。而後劉政池將行館前方的國有地下挖，並購買12個貨櫃埋入地底後打通，連接到行館地下室，打算蓋停車場，之後因故停工，劉政池遂將相鄰國有地剷除原有樹木，鋪設草皮、地磚和灑水設備，成了行館大花園。總計劉政池占用國有地地上總面積1453坪、地下總面積106坪。

案經士林地檢署於2013年9月間查獲，並雇工開挖，當場挖出埋在地底的12個大型貨櫃屋，畫面震驚社會，檢調單位起訴時任陽管處長蔡佰祿、劉政池等人，蔡、劉等人一審雖遭判刑，但高院上個月二審，僅認定劉政池涉嫌「違反水土保持法」與刑法「使公務員登載不實罪」，輕判2年與4月，蔡佰祿等公務員，二審均改判無罪。

另外檢調也查出，國有財產局前局長洪寶川指示放水，讓劉政池非法承租、申購506號土地，劉事後得以在上面興建「七七行館」，因此將洪寶川與當時承辦股長張智傑、課員廖益群均提起公訴。一審認定3人均有罪，將洪寶川重判6年，張、廖均判刑5年4月。

案經上訴，二審高院於2日宣判，高院認定洪寶川圖利劉政池非法承租國有地，這部分改判5年2月、褫奪公權3年。另外放任申購506號土地部分，高院則認定並未違法，將洪寶川等3人均判無罪。本次宣判，洪寶川並未到庭聽判，但張、廖都出庭聆聽宣判，而2人聽到無罪後，隨即掩面哭泣。其中張智傑表示，當年受理劉政池的申請時，根本不知道他是何人？不知檢察官怎麼能認定他們包庇，好險高院明察秋毫，判他們無罪；而他們也相信，洪寶川並未圖利，總有一天會還洪寶川清白。