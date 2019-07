金正恩喘到像患肺病！　川普發推駁：他超健康「期待很快再見」

▲ 金正恩與川普分別站在軍事分界線兩側互相握手。(圖/朝中社)

美國總統川普(Donald Trump)日前出訪南韓,突然心生與北韓領導人金正恩在非軍事區(DMZ)會晤的想法,並在推特上發出邀請,沒想到馬上得到回應,雙方6月30日在DMZ握手並進行閉門會談,為2月底越南峰會後便陷入停滯的兩國關係破冰。川普事後在推特上連發2則推文指出,期待不久後能再次見到他。

....In the meantime, our teams will be meeting to work on some solutions to very long term and persistent problems. No rush, but I am sure we will ultimately get there!

川普於美東時間1日在推特上表示,「這周末和北韓金委員長的會面非常愉快,我們進行一場很棒的會議。他看起來很好、很健康,我期待很快可以再次見到他。與此同時,我們的團隊將開會討論一些解決長期問題的方案。不趕時間,但我相信我們最終會到達那裡!」

南韓《韓聯社》分析,板門店會晤當時在現場的媒體事後大肆談論金正恩的身體狀況,川普才會在發文時特別強調,金正恩很健康。親眼見證這場歷史性會晤的美國《福斯新聞》記者卡森(Tucker Carlson)日前在節目《福斯與朋友們》(Fox & Friends)中指出,「金正恩就像罹患肺氣腫的患者一樣,呼吸非常急促。雖然可能是因為如此重大的時刻而情緒激動、呼吸變快,我還是覺得他不是個健康的人。」

Thank you to President Moon of South Korea for hosting the American Delegation and me immediately following the very successful G-20 in Japan. While there, it was great to call on Chairman Kim of North Korea to have our very well covered meeting. Good things can happen for all!