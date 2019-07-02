金正恩喘到像患肺病！　川普發推駁：他超健康「期待很快再見」

▲ 金正恩與川普分別站在軍事分界線兩側互相握手。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前出訪南韓，突然心生與北韓領導人金正恩在非軍事區（DMZ）會晤的想法，並在推特上發出邀請，沒想到馬上得到回應，雙方6月30日在DMZ握手並進行閉門會談，為2月底越南峰會後便陷入停滯的兩國關係破冰。川普事後在推特上連發2則推文指出，期待不久後能再次見到他。

....In the meantime, our teams will be meeting to work on some solutions to very long term and persistent problems. No rush, but I am sure we will ultimately get there! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月1日

川普於美東時間1日在推特上表示，「這周末和北韓金委員長的會面非常愉快，我們進行一場很棒的會議。他看起來很好、很健康，我期待很快可以再次見到他。與此同時，我們的團隊將開會討論一些解決長期問題的方案。不趕時間，但我相信我們最終會到達那裡！」

南韓《韓聯社》分析，板門店會晤當時在現場的媒體事後大肆談論金正恩的身體狀況，川普才會在發文時特別強調，金正恩很健康。親眼見證這場歷史性會晤的美國《福斯新聞》記者卡森（Tucker Carlson）日前在節目《福斯與朋友們》（Fox & Friends）中指出，「金正恩就像罹患肺氣腫的患者一樣，呼吸非常急促。雖然可能是因為如此重大的時刻而情緒激動、呼吸變快，我還是覺得他不是個健康的人。」

Thank you to President Moon of South Korea for hosting the American Delegation and me immediately following the very successful G-20 in Japan. While there, it was great to call on Chairman Kim of North Korea to have our very well covered meeting. Good things can happen for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月1日

此外，川普離開南韓後也曾發推文表示，「感謝南韓總統文在寅在相當成功的日本G20後馬上接待美國代表團與我。在那裡的期間，我很高興的與北韓金委員長進行一場被正面報導的會議。好事會發生在所有人身上！」

另一方面，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1日宣布，北韓及美國針對無核化及和平體制的實務協商預計7月中旬開始。他在30日板門店會晤後向記者透露，「我們的對應官員（counterpart）會是（北韓）外務省」，證實北韓無核化談判主力已經從統一戰線部轉移至外務省。