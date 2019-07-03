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美國這邊交給我！港媒爆郭文貴喊話港獨：保證需要多少錢

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▲郭文貴與梁頌恆視訊對話。（圖／翻攝自YouTube／百家爭鳴）

▲郭文貴與梁頌恆視訊對話。（圖／翻攝自YouTube／百家爭鳴

 記者馬叔安／綜合報導

日前網路流傳一段被大陸政府通緝的富商郭文貴，與港獨領袖梁頌恆的視訊對話。郭文貴在影片中表示，「如果這次的人氣散掉，香港再回來的可能性就沒有了，千萬要快」，並強調美國方面會提供一系列的行動。雖然郭文貴在影片中沒有說出具體所指的事件，但港媒HKG報導直指，有人質疑外力介入，為港添亂。

這段影片由HKG報於6月28日發表於其臉書平台，郭文貴在影片中說道，美方「包括國務卿、包括立法會」都會提供一系列的幫助，「但是如果你們被人家給玩了，說一星期兩星期就全完了，你們這次就扯底失敗了」，自己會「繼續支持你們」。

梁頌恆則表示感謝，並對郭文貴說道，「美國那邊就靠你聯絡了。」郭文貴則保證兩件事，「第一，需要多少錢，第二，我告訴你的，美國這邊交給我了。」

郭文貴並強調，他和班農（白宮前首席策略長）全力以赴，就在他直播前，班農「見了美國幾個最上層的」，之後的立法要開始，「除了對你們的簽證、政治庇護，包括在香港的保護」、「美國政府已經明確答覆，保護你們的安全是第一重要。」郭文貴並在影片尾聲直言，「共產黨是流氓，他是黑社會，不要被時間給把你拖的全世界關注都沒有了。」

▲▼大陸富商郭文貴。（圖／翻攝自郭文贵推特）

▲大陸富商郭文貴。（圖／翻攝自郭文貴推特）

HKG報指出，影片中梁頌恆所在的位置是在香港政總外，「獨友勾連外力，證據確鑿！一場暴動，風起雲湧，有人質疑外力介入，為港添亂，以求扳倒中國。」

根據維基百科，郭文貴現居美國紐約曼哈頓，曾多次高調披露多位中共權貴和相關知名媒體人的特殊身份背景和涉嫌貪腐醜聞，大陸方面於2017年4月19日證實，已要求國際刑警組織對郭文貴向成員國發出「紅色通報」。梁頌恆為前香港立法會新界東地區直選議員，香港獨立運動及香港民族主義支持者，青年新政召集人，香港民族陣綫發言人。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：郭文貴,梁頌恆,港獨,粵港澳要聞

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