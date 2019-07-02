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遼寧艦大霧中險撞漁船　艦長下令「左滿舵」1分鐘解危機

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▲遼寧艦編隊「紅藍對抗」曝光！殲-15西太平洋迎戰濟南艦。（圖／國防部網）

▲解放軍目前唯一在役航母遼寧艦。（圖／翻攝自國防部網）

軍武中心／綜合報導

大陸遼寧艦航母編隊聲勢浩大完成西太平洋繞行任務，近日一名退役導航雷達女兵透露，遼寧艦曾在多年前一次大霧中差點撞上漁船，所幸靠著艦長當機立斷的快速反應，1分鐘內成功化解危機。女兵回憶，當時緊張的情勢「艦長滿臉都是汗」。

《中國日報》報導，古麗帕麗‧乃比江是一名退役的遼寧艦導航雷達女兵，2013年10月她成功加入艦上的大家庭。古麗帕麗指出，自己在學習3個月的基礎知識，接著又在班長旁邊跟班1個月後，終於有自己可以獨立報告目標的機會。

「當時，我特別緊張，因為我站在那個崗位時報出的每一個字，都對整只艦艇產生決定性的影響。」古麗帕麗指出，作為導航雷達兵，如果沒有發現目標或者報告錯誤，將對整艘船和艦載機的航向產生影響，「說嚴重點可能會出現機毀人亡的現象。」

▼遼寧艦退役導航雷達女兵古麗帕麗‧乃比江。（圖／翻攝自中國日報）

▲▼遼寧艦退役導航雷達女兵古麗帕麗‧乃比江回憶，遼寧艦曾在多年前一次大霧中差點撞上漁船，所幸靠著艦長當機立斷成功化解危機。（圖／翻攝自中國日報）

她回憶，自己記得最危險的一次，遼寧艦出海訓練時霧很大，能見度也特別低，而雷達系統也受到影響，同時用望遠鏡看向海面的時候，海面上很乾淨，什麽都沒有。但就在5分鐘之後，瞭望兵報告說「艦尾方向有漁船」，判斷當時可能該漁船想從艦尾方向繞過，可是浪太大，漁船已經控制不住自己的航向。

此時，艦長開始呼叫漁船，卻沒有收到任何回應。眼看就要撞上去，艦長突然下令：「左滿舵！」在這個瞬間，船開始傾斜，船艙裡所有的活動物品全都已經倒了，駕駛室裡沒有一個人敢出聲。古麗帕麗說，「20秒，30秒，1分鐘……幸虧船的噸位重，1分鐘內轉彎完畢恢復平衡。所有人長舒了一口氣，艦長滿臉都是汗。」

▲遼寧艦編隊「紅藍對抗」曝光！殲-15西太平洋迎戰濟南艦。（圖／國防部網）

▲殲-15艦載機。（圖／翻攝自國防部網）

此外，古麗帕麗也痛心描述2016年殲-15飛行員張超失事的過程。她指出，當時張超駕駛的「117號」戰機降落前幾乎毫無偏差，但是就在所有輪胎都已著地的情況下，戰機控制系統突然失靈，機頭瞬間上揚，整個戰機像斷線的風箏一樣衝了出去。

地面指揮員通過無線電對張超喊：「跳傘！」但在那緊急關頭，張超想到的卻是拯救戰機。於是他立即推下操縱桿，試圖壓下機頭，重奪整架戰機的控制權。然而因為這樣，他失去了跳傘的機會，最後在巨大的推力之下直接墜地，永遠地離開的。古麗帕麗說，「聽到這個消息的時候，我在駕駛室裡，眼淚一下就流了出來。艦上所有的人，都陷入一種悲痛。」

資料顯示，張超為湖南岳陽人，1986年8月出生，2004年9月入伍，是某艦載航空兵部隊營級中隊長，大學本科出身，海軍少校軍銜，一級飛行員。大陸官媒指出，張超是駕駛殲-15艦載戰鬥機進行飛行訓練時犧牲的第一位飛行員，在其重傷犧牲前「盡最大努力保住戰機」。

▼在訓練中犧牲的殲-15艦載機飛行員張超，追授為「逐夢海天的強軍先鋒」榮譽稱號。（圖／翻攝自人民網）

在訓練中犧牲的殲-15艦載機飛行員張超，追授為「逐夢海天的強軍先鋒」榮譽稱號。（圖／翻攝自人民網）

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關鍵字：遼寧艦,遼寧號,殲-15,張超,解放軍,大陸軍武,軍武

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