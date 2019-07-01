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南韓空軍太精實！KF-16戰機緊急升空　發現雷達偵測到鳥群

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▲▼南韓F-16戰機。（圖／南韓空軍）

▲南韓空軍KF-16戰機。示意圖，非當事戰機。（圖／南韓空軍）

國際中心／綜合報導

南韓空軍今天下午在雷達幕上看見不明飛行物體越過北緯38度線向南飛行，於是出動多架KF-16戰鬥機升空警戒，結果發現是20多隻飛鳥。由於美國總統川普及北韓領導人金正恩6月30日才在非軍事區（DMZ）握手及閉門會談，時間點相當敏感，南韓軍方不敢大意，才會派出戰機緊急升空緊戒鳥群。

南韓聯合新聞通訊社報導，合同參謀本部今天表示，今天下午1時10分至4時（台灣時間下午3時），有不明飛行物體在空軍雷達幕上時隱時現，識別他們越過中部戰線向南飛行的航跡。

▲▼ 南北韓開始拆除非軍事區哨所。（圖／路透社）

▲南北韓非軍事區哨所。（圖／路透社）

報導說，鑒於飛行物體出現在4500公尺上空，並越過軍事分界線，南韓軍方懷疑北韓軍隊的直升機或無人機擅闖南韓空域，因此出動多架KF-16戰機跟蹤伴飛。最後戰鬥機飛行員在江原道太白山上空確認，不明飛行物體是20多隻飛鳥。南韓軍方推測，可能是一群大雁時而聚集，時而散開，所以在雷達幕上間歇出現。

南韓軍方依據南北韓軍方2018年9月在平壤簽署的「九一九軍事協議」，今天下午2時40分左右透過軍事通信線路向北韓發送電文，通知相關情況以防偶發衝突，但北韓沒有任何反應。

北韓一艘漁船6月15日早上輕易穿越南韓陸海軍警三重警戒線靠泊南韓江原道三陟港，令南韓軍方淪為眾矢之的。或許神經繃得太緊而成驚弓之鳥，今天將南北韓邊境鳥群誤認為警戒目標，出動多架戰機升空警戒。

媒體記者問及軍方是否過度敏感時，合同參謀本部今天表示，要一直保持必要的軍事戒備態勢。

6月17日，合同參謀本部官員在記者會上說，北韓漁船事件發生時，南韓軍方海上及海岸的警戒活動大體正常，但雷達作業系統有缺陷，也有人為因素待改善。

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