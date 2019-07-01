質疑現代戰爭還在靠傘兵　涼山特勤揭密「保衛台灣重要任務」

▲漢光33號演習清泉崗基地聯合防衛作戰。（圖／國防部提供）



記者林彥臣／綜合報導

傘兵是一個訓練高強度、任務高風險的兵種，而且在戰爭中大多定位成「攻擊型兵種」，對於以「防衛固守，重層嚇阻」為主要方針的台灣而言，存在的必要性為何，成為PTT八卦板的熱門討論話題，甚至有曾經在涼山特勤服役過的網友，有出來揭密傘兵在保衛台灣的任務當中，擔負的重要功能。

有網友在PTT八卦板詢問指出，傘兵在現代戰爭中，主要的任務就是空降深入敵後作為高機動性的突擊部隊，專門破壞敵後一些重要設施，不過在目前科技的進步下，飛彈應該是足以取代傘兵大多數的任務，甚至更快更有效果，台灣的國防政策在傘兵的部分是否要做出調整。

▲保傘連每三位摺傘員配與一位檢查士，在整摺完畢後，隨機抽選、拆開檢查，確保傘具的安全。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）



有網友解釋，傘兵是敵後突擊作戰單位，什麼叫敵後？敵人攻佔一個地區後，敵人占領線後方就叫敵後，就算那地方原本是你的也是一樣，如果今天共軍占領了澎湖，那麼澎湖就算是敵占區，如要進行反攻作戰，傘兵、海陸就派得上用場，必須要搶回來的地方，絕對會想盡辦法取得局部空海優，開闢安全空中及海上走廊，把兵力送進去，或暫時不搶回來，但派人進去騷擾，破壞補給線，這些任務也是由傘兵或是海陸派遣精銳部隊進去。

但也有網友質疑傘兵在現代戰爭的功能，台灣海峽南北300KM,寬度平均180KM，「台灣現在運輸機我是不知道用哪台飛啦，你找一台運輸機飛過去台灣海峽看看，而且我是不知道你要空降哪裡？上海？北京？南京？重慶？四川？長江大壩？」傘兵兄弟不怕死是吧，盟軍登陸戰都要出到5萬多人以上，「我不知道台灣傘兵到底有多少人啦，1000？ 500？ 我是覺得500人都很難啦，不錯啦，畢竟對面飛彈也不便宜，我們用便宜的人命去換好像是蠻划算的啦」，現代戰爭不是靠勇氣就能打贏的，知己知彼，才能知道哪時該出手。

▲曾在「涼山特勤隊」服役的網友解釋了傘兵在戰爭時的作用。（圖／取自網路）、



對於有網友質疑傘兵的功能，有一位自稱20年前待過傘教組「涼山士官隊退伍的特戰領導士」的網友ssdog表示，連台灣傘兵有多少都不知道，也可以嘴一大篇，真是鍵盤高手，台灣現在傘兵至少有三個旅（601、602、603）一個高空排（神龍小組），超過了所謂「傘兵500人都很難」的說法，再者現在台灣傘兵旅的定位，是反空降，不是要空降對方，也就是在本島迅速到達對方會空降的地點，先做好防禦，反空降對方傘兵！如果連這點都搞錯，卻在這邊大放厥詞是不是有點可笑。

還有網友解釋，傘兵除了負責執行戰爭中的敵後作戰任務，在救災時也發揮了重要功能，台灣上一次傘兵出大規模實際任務是九二一地震，因為中部到處山崩路斷，停電失聯的狀態，但有各災區（特別是山區及小村鎮）完全失聯，所以當時李登輝總統就下令，所有山區或是失聯的鄉鎮，用傘兵帶衛星電話去空降當地，所有消息和需求以及求救都以傘兵消息為準，並由傘兵建立空投及聯絡中心，地震當天就完全建立了聯絡網才穩定了整個震災救援。