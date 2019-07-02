胡幼偉10萬字解碼！韓國瑜「庶民兵法」 一隻蚊子咬垮綠營

▲韓國瑜凱道造勢。（資料照／記者季相儒攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜自去年九合一大選崛起後，為台灣政壇帶來一股「韓流」，引來不少討論和關注。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉透過臉書記錄，以近10萬字討論韓國瑜現象的臉書文及報紙專論出版《韓國瑜的庶民兵法：韓流解碼》。

發行公司民生科技傳媒執行長虞煥榮表示，與胡幼偉討論爭取後，決定將這一系列論述韓國瑜現象的文章集結精編成書，讓所有關心台灣選舉的朋友，能經由閱讀此書，對目前最熱門的韓流現象，不僅只是看看熱鬧，而透過這本「韓流解碼」，更能有完整且深入的了解，在混亂吵嚷的政論及選舉語言中，有另類剖析與思考的好選擇。

▲文化大學新聞系主任胡幼偉。（圖／翻攝自胡幼偉臉書）



《韓國瑜的庶民兵法：韓流解碼》分成「個人特質」、「競選策略」、「困難抉擇」、「地氣庶民」和「競爭對手」等5篇章分析韓國瑜。包括韓國瑜個人特質的觀察、針對選市長和選總統的策略分析、留任高雄市長或參選總統的困難抉擇、地氣族庶民韓粉特徵的描述，以及對韓國瑜政壇競爭對手分析。

他說，韓國瑜是政大東亞所畢業的，對政治鬥爭有一定程度的素養與研究。韓知花媽時代，高雄登革熱有多嚴重，於是他抓住登革熱議題下手，引誘黑韓族來黑他。黑韓族卻輕易上鉤，見獵心喜，說他防治不力，韓營馬上端出花媽時代疫情數字，一殺黑韓族，二殺花媽，來個雙殺！

▲胡幼偉出書解碼韓國瑜的庶民兵法。（圖／民生科技傳媒提供）

這是第一本有系統專注討論去年九合一選戰至今總統大選中韓國瑜現象的政論著作。胡幼偉曾任行政院發言人、台灣師範大學大眾傳播研究所教授及所長，現任中國文化大學新聞系教授及系主任，是台灣學界著名政論家之一。

胡幼偉近年來鑽研競選行銷傳播學，從去年九合一大選開始，在教學研究工作之餘，開始在臉書及報紙上發表對韓國瑜現象的觀察分析，前後至今已寫成將近10萬字的長短篇論述。