快訊／港立法會再爆衝擊！示威者投擲「冒白煙燃燒物」...警布袋彈戒備

▲示威者衝撞立法會玻璃門。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

大陸中心／綜合報導

香港反送中人士今（1）日下午衝擊立法會，到了約5點時分，示威者再次以鐵籠車撞向玻璃大門，而警方則手持全身盾牌站在玻璃牆後面。另外，部分抗議人士在立法會示威區衝擊公眾入口，並投擲冒出白煙的燃燒物，公眾入口現火光。警員在立法會公眾席入口捲閘後戒備，配備圓盾及布袋彈長槍等。

▲玻璃門下半部已被拆下。（圖／美聯社）

綜合港媒報導，示威者從1時半開始包圍立法會，以鐵籠車等硬物衝撞玻璃大門，試圖闖入立法會。示威者戴上頭盔、眼罩及口罩，撐起雨傘阻擋，在現場大叫「拉走泛民」，又指因議員「無能」，因此要衝入立法會

警方一度施放胡椒噴霧，並出示紅旗呼籲示威者離去，情況相當混亂。到了約下午4點，示威者在鐵籠車外加裝雨傘及鐵枝等，並以雨傘作掩護，多次將鐵籠車撞向立法會玻璃；又以鐵枝鑿爛已經破裂的玻璃外牆，一旁的示威者高呼「加油、加油」。

到了約5點，示威者在立法會示威區再爆衝擊，有人扔磚頭及鐵枝，情況混亂，還有抗議人士拆除並移動一排鋼板，推進向立法會其中一個公眾入口，並續以鐵枝、硬物撞擊玻璃角落。

到了5點20分，抗議人士將示威區的一塊玻璃門打穿，將雜物拋入，包括冒出白煙的燃燒物。警員在立法會公眾席入口捲閘後戒備，配備圓盾及布袋彈長槍等。