香港首次發紅色警示！七一遊行立法會閃現火光！「所有人員立即撤離」

▲ 香港「七一遊行」民眾擊破立法會玻璃門。（圖／美聯社）



大陸中心／綜合報導

香港民間人權陣線（下稱民陣）1日舉行「七一遊行」，遊行示威者使用鐵枝、鐵籠車等物品衝擊香港立法會的玻璃門口，甚至有人投擲燃燒物，現場一度出現火光。截至晚間6點左右，示威者已撞壞約一半的玻璃門。對此，香港警方表示，目前立法會大樓已發出「紅色警示」，要求所有人員立即撤離，是歷年來首次發出。

綜合港媒報導。由於立法會已有一半的玻璃門被擊穿，香港警方已徵得行管會主席的同意，發出了紅色警示，要求所有人士立即撤離立法會大樓。

▼香港立法會的警示機制圖表。（圖／香港立法會）



依照香港立法會的警示機制，紅色警示的啟動機制有2種，分別是：

一、在圓鼓範圍內或立法會大樓附近爆發暴力衝突，對使用者安全構成即時威脅，秘書長會要求警方採取行動，維持立法會綜合大樓的公共秩序。

二、倘若正在舉行立法會會議，秘書長會立即通知立法會主席。立法會主席會決定應否暫停立法會會議，讓議員及綜合大樓其他使用者立即離開。

香港民陣1日舉行「七一遊行」，部分參與遊行的陳抗人士下午5點衝擊了立法會的公眾入口，並投擲冒出白煙的燃燒物，現場一度冒出火光。

▼香港示威民眾衝撞立法會，警察亮紅旗警告。（圖／路透）

