「實價登錄2.0」被質疑傾向財團　內政部：門牌揭露仍有疑慮

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／Youtube國會頻道）



記者陶本和／台北報導

立法院臨時會1日下午處理「實價登錄2.0」的平均地權條例修正草案。不過諸多在野黨立委質疑政府在建商、財團壓力下，背棄選前承諾，內政部稍早表示，申報登錄回歸買賣雙方，資訊更為即時正確，至於門牌揭露仍有安全的相關疑慮。

針對「實價登錄2.0」，時代力量舉行記者會，反對民進黨立委刪除平均地權條例，關於實價登錄改革關鍵條文的版本，要求通過政院版本的實價登錄2.0。對此，內政部表示，立法院審議「平均地權條例」修正草案，將房地交易資訊申報登錄，回歸由買賣雙方為申報義務人，並於移轉登記時一併辦理，讓實價登錄資訊更為即時及正確。

至於詳細門牌揭露及預售屋即時申報等部分，內政部表示，因為仍有安全及糾紛之疑慮，接下來會積極與各界溝通，取得共識後，逐步落實相關修法。內政部強調，本次平均地權條例修法將登錄義務回歸到買賣雙方，可透過相互勾稽確認，提升資訊的正確性，另申報登錄時間提前至移轉登記時一併辦理，可簡化行政流程，並提高資訊的時效。

內政部進一步表示，考量行政院版本、立委張宏陸版本及時代力量版本，均就申報義務人改為買賣雙方申報登錄具有共識，所以本次修法就有共識條文先行修正，儘早適用。

內政部強調，詳細門牌完全揭露及預售屋即時申報等改善方案，因社會上仍認為有個人財產安全或增加交易糾紛的疑慮，仍需要凝聚社會共識，接下來會持續與各界溝通，逐步實現居住正義。