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樂活消暑三星泳池7/1開游囉　第1週三星鄉親免費！

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▲▼樂活消暑，宜蘭三星泳池7/1開游囉，第1週三星鄉親免費游泳！（圖／三星鄉公所提供，下同）

▲樂活消暑，宜蘭三星泳池7/1開游囉，第1週三星鄉親免費游泳！（圖／三星鄉公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

樂活夏日游泳季到了，告訴你一個消暑的好地方，就是宜蘭三星鄉立游泳池，自7月1日起開始清涼營運囉，三星鄉長李志鏞特地推出好康優惠，7月第1週三星鄉親免費入池游泳，也就是說凡是設籍在三星鄉的鄉民，在7月1日到7月7日，持證件（身份證、駕照等，可以證明戶籍設在三星鄉）通通歡迎到三星鄉立游泳池來免費游泳，實際體驗三星鄉的好山好水好清涼。

▲▼樂活消暑，宜蘭三星泳池7/1開游囉，第1週三星鄉親免費游泳！（圖／三星鄉公所提供，下同）

三星鄉長李志鏞表示，三星鄉游泳池是汲用天然純淨的山泉水使用，沒有一般城市游泳池的自來水氯味，更沒有漂白水的刺鼻味，天然的最好，來三星游泳池除了可以單純游泳之外，也可以露營兼烤肉，25公尺寬50公尺長的戶外游泳池，最深為1.4公尺適合成年人使用。

另外還有一個兒童專用，造型非常特別的螃蟹池，左側右側螃蟹螯爪，就是小朋友的滑水道，來三星游泳池，有山、有水、可以露營過夜享受清新無污染的空氣，園區還有提供烤肉桌，供應醃製入味的烤肉便利包露營宵夜，游泳、烤肉、露營、過夜，來三星過暑假，好山好水好有趣。

三星鄉立游泳池在每年的7月1日到8月31日清涼開放，露營區則是全年開放，游泳池及露營區每週三固定休池清潔消毒，泳池票價全票為50元，半票為30元，更多詳細資訊可以上三星鄉公所官網查詢，或是撥打服務專線03-9897722詢問。

▲▼樂活消暑，宜蘭三星泳池7/1開游囉，第1週三星鄉親免費游泳！（圖／三星鄉公所提供，下同）

▲▼樂活消暑，宜蘭三星泳池7/1開游囉，第1週三星鄉親免費游泳！（圖／三星鄉公所提供，下同）

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關鍵字：宜蘭,三星鄉立泳池,開放

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