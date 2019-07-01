宜蘭首椿！　核心椿腳每票2千買票　南澳鄉代廖俊傑當選無效

▲宜蘭南澳鄉代廖俊傑，因3名椿腳每票2千買票，宜蘭地院判當選無效。（圖／達志示意圖）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭當選無效首椿！2019年底選舉時，南澳鄉民代表廖俊傑的正、副競選總幹事及陳姓員工，以每票2千元不等賄選；雖然廖俊傑否認指使3人行賄，且他事前、事後都不知情，但宜蘭地院認為競選核心成員賄選，廖俊傑應知情並參與其中，判廖俊傑當選無效，全案可上訴。

判決書指出，國民黨籍的廖俊傑，2019年底在宜蘭原鄉的南澳鄉第4選區參選鄉民代表，同選區內也有無黨籍劉燈煌參選，結果廖男339票勝選218票的劉男，競選期間，張男、駱男是廖男的正、副競選總幹事。

落選的劉燈煌則是提告廖男透過張姓、駱姓、陳姓員工等人，以每票2千元不等代價賄選。庭訊時受賄的多名選民是證實，駱男、張男2人確有給現金要求投給廖男；另外，廖男公司陳姓員工也交付2千元賄款給陳姓女子。

宜蘭地院法官認為，雖然廖男辯稱對張姓、駱姓、陳姓3人行為既無所悉，沒有參與也無授意，若依選罷法第120條規定，需以當選行為人為主體，但當選人若要行賄，幾乎不可能親自上場。張男、駱男是廖俊傑競選團隊總幹事、副總幹事，是廖最值信任之人，其所作的賄選等行為，廖男應知悉並有參與情事，不採信廖男說法，判廖男當選無效，全案可上訴。

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