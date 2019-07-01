　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

放棄留學博士照顧失明聽障小弟47年　宜蘭曠世兄弟歡喜搬新家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼蔡姓老翁（圖右）放棄留學博士及未娶，照顧聽語障及失明小弟47年，歡喜搬新家。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲蔡姓老翁（圖右）放棄留學博士及未娶，照顧聽語障及失明小弟47年，歡喜搬新家。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭曠世兄弟情的蔡姓兄弟，因頭城鎮租屋到期，一度擔心流落街頭，幸找到蘇澳的新家，宜蘭縣長林姿妙感佩這種罕兄弟真情，1日前往探視。86歲蔡姓老翁說對於新居滿意，並感謝各界的關懷，他也以自創的觸摸手語問他83歲小弟搬新家高不高興？他聽語障及失明小弟豎拇指表示高興。

▲▼蔡姓老翁（圖右）放棄留學博士及未娶，照顧聽語障及失明小弟47年，歡喜搬新家。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼蔡姓老翁（圖右）放棄留學博士及未娶，照顧聽語障及失明小弟47年，歡喜搬新家。（圖／記者游芳男攝，下同）

曠世兄弟情的蔡姓兄，在外甥女協助下，從頭城鎮搬到蘇澳的每月5千5百元的5坪大出租套房，宜蘭社會處長劉富美表示，縣府每月補助房租1千元，同時安裝全天候緊急救援系統來照護。

1日前往探視倆兄弟，並致贈開飲機等生活物品的宜蘭縣長林姿妙說，蔡姓兄弟情令人感佩，縣府將全力協助照護。

▲▼蔡姓老翁小弟感恩林姿妙探視，林姿妙受訪時，在背後為林姿妙簡易按摩。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼蔡姓老翁小弟感恩林姿妙探視，林姿妙受訪時，在背後為林姿妙簡易按摩。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼蔡姓老翁小弟感恩林姿妙探視，林姿妙受訪時，在背後為林姿妙簡易按摩。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼蔡姓老翁小弟感恩林姿妙探視，林姿妙受訪時，在背後為林姿妙簡易按摩。（圖／記者游芳男攝，下同）

有這種兄弟，真感人！宜蘭87歲蔡姓老翁放棄留學日本博士及未娶，全心全意無怨無悔的照顧聽語障及失明小弟47年，真情兄弟間還自創以手觸摸如摸肚子就是餓了的「手語」，6月18日蔡翁還說：「小弟不要怕，如果有天我先走了，你要活得長一點」，並以手觸摸方式傳達這種心意，他小弟以點頭方式來回應知道了，讓旁人是眼淚泛光。

蔡姓老翁外甥高姓男子表示，1974年（47年前）家人標會買好機票，要讓文化大學日本研究所碩士畢業的蔡翁，到日本早稻田跟明治兩間大學擇一就讀博士。

出國前，從小因生病高燒差點救不活，最後活下來，不幸成為聽語障的小弟，竟然又失明，蔡翁毅然放棄博士學位，變賣機票錢來醫治小弟的病，遺憾的是小弟還是失明。

當時有女友的蔡翁，為不拖累女友選擇分手，也考慮到大哥、二哥有家庭壓力，一人獨自照顧小弟，47年來，曾在淡江大學教日語為生。

蔡翁與小弟間，還發展出自創的「手語」，如手觸摸肚子就是餓了的手語、雙手合十就是感謝、摸太陽穴就是想一想等。

蔡翁因為要教書，不得不在凌晨2時及上午7時為小弟做早、午餐，會影響其他房客才常搬來搬去。後來無法兼職教書，才搬來宜蘭頭城住了9年。

高男說，蔡翁小弟不適合住安養院，因情緒上容易影響被照顧的人及旁人，兩兄弟相處47年有默契，在表達上 比較有辦法，現在的房子，房東又要倆人遷出。

平常倆人是靠政府補助及有善心人士每月給兩千元，「我3舅舅偉大之情，要讓社會知道，這是做家屬最大的期望，善心人士要幫助，我們也非常感謝。

ET快訊
長榮「18金釵」還原罷工時間軸　會員16：10才離開候機室
直播／報到後又罷工　長榮「18金釵」親自出面說清楚

關鍵字：宜蘭,蔡翁,聽語障,失明,新租屋

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

平鎮路樹斷裂壓爛自小客橫躺車道　警漏夜揮汗搬離

屏縣青春專案聯合稽查　開9件菸害防制法罰單

積極保障婦幼安 全　南警家防官林碩德榮獲全國紫馨獎肯定

放棄留學博士照顧失明聽障小弟47年　宜蘭曠世兄弟歡喜搬新家

陸女墾丁旅遊遺失背包　分文未少找回糖果餅乾開心謝警

新北啟動「青春專案」擴大臨檢　侯友宜現身KTV民眾驚喜搶拍

暑期保護青少年！金山警深夜「擴大臨檢」　查獲毒品、機車竊盜

見山羌水中掙扎！村長跳曾文水庫救…上岸秒休克　連打強心針搶命

「吃喝玩樂勁在嘉義」最終日　翁立友、玖壹壹輪番開唱

嘉市覺醒音樂祭首度移師港坪公園　預計吸引10萬人潮

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu QR Code直接印身上　艾怡良一掃就get「不會失真」

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

【這就是街舞2】EP7 Battle燃炸開打! 吳建豪打石膏上陣 千璽MJ上身全場嗨 四隊長揪心淘汰愛將｜羅志祥 易烊千璽 韓庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

S.H.E三葉草上唱《十七》　《美麗新世界》一開口...合體就是感動

平鎮路樹斷裂壓爛自小客橫躺車道　警漏夜揮汗搬離

屏縣青春專案聯合稽查　開9件菸害防制法罰單

積極保障婦幼安 全　南警家防官林碩德榮獲全國紫馨獎肯定

放棄留學博士照顧失明聽障小弟47年　宜蘭曠世兄弟歡喜搬新家

陸女墾丁旅遊遺失背包　分文未少找回糖果餅乾開心謝警

新北啟動「青春專案」擴大臨檢　侯友宜現身KTV民眾驚喜搶拍

暑期保護青少年！金山警深夜「擴大臨檢」　查獲毒品、機車竊盜

見山羌水中掙扎！村長跳曾文水庫救…上岸秒休克　連打強心針搶命

「吃喝玩樂勁在嘉義」最終日　翁立友、玖壹壹輪番開唱

嘉市覺醒音樂祭首度移師港坪公園　預計吸引10萬人潮

I.O.I宣布9人重組回歸！　10月出道「少了Somi、俞璉靜」

星爵度蜜月玩太HIGH「背部整片曬傷」　裸照曝光往下一看…屁股又白又翹！

網路安全公司：EA Origion平台存在一系列重大漏洞個資恐外洩

黃智賢轉戰大陸！　新節目《黃智賢聊》已錄第一期

人根本不住這！替母討債卻搞錯地方…24煞汐止社區叫囂被逮

PO完照問「喜歡嗎」他秒回！　楊丞琳公開「私訊截圖」對象不是李榮浩

吹冷氣會耳鳴頭暈！　指考女戰士「要當正義法官」力抗遺傳病

機車三貼夾女友他「伸手開大絕」　男網友狂點頭：自己的東西自己保護！

金塊5年1.7億美元頂約續主控莫雷　留住完整先發陣容

10碼救命專線太難記　衛福部7月起改碼「1925」...諧音超暖心

地方熱門新聞

熱血村長下水救山羌　自己反休克..

最強婚攝玩命拍法　後車跟著皮皮..

警深夜臨檢　查獲毒品機車竊盜

新北青春專案　侯友宜現身KTV

環狀線景平路部分路段人行道換新

頂新假油案逆轉　改判無罪確定

改裝噪音　金山警開26張檢驗單

陸女遺失背包　糖果餅乾謝警

寶島行善團助修獨居老50年老屋

桃園西瓜王　超級大西瓜重逾60..

台灣棒球名人堂協會特展嘉義開展

霧社事件古戰場　成全台首處史蹟..

台南護理人員公開甄選成績　衛生..

台南下營區超大雨　水深15公分..

更多熱門

相關新聞

阿金移除雙眼　好麻吉自願當導盲犬

這對狗麻吉的故事證明了，生活中的挫折不是只會考驗你，它還會告訴你真正的朋友是誰。這對夫婦在愛犬茉莉離世後，領養了2歲的黃金獵犬傑克，接著又養了另隻黃金艾迪和牠作伴。

宜蘭大貨車火燒車　濃煙直衝天際

宜蘭陽醫附近火燒車　警調查原因

暗夜大火　宜蘭資源回收場陷火海

稻草別亂燒！　宜蘭出動空拍機抓

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

25歲妹子染菜花…「3人激鬥」全中鏢！

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

Albee范乙霏隔1年回《玩很大》！

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

日圓賣出價跌破0.29字頭　換新台幣10萬...多賺一張環球影城門票

全美善、金柱赫身亡2點巧合！韓網嚇壞：跟宋宋有關

醫院電梯開關10次　大夜護理師默唸一句…安靜了

桃園三寶八字硬　停車騎上祖墳

孫安佐爆監獄潛規則！床上放這東西別吃：會被肛

老伯超商買麵包　竟被店長過肩摔

帶毛孩回診巧遇重量級綜藝天王！

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和很久了

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

更多

最夯影音

更多

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面