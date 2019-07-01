放棄留學博士照顧失明聽障小弟47年　宜蘭曠世兄弟歡喜搬新家

▲蔡姓老翁（圖右）放棄留學博士及未娶，照顧聽語障及失明小弟47年，歡喜搬新家。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭曠世兄弟情的蔡姓兄弟，因頭城鎮租屋到期，一度擔心流落街頭，幸找到蘇澳的新家，宜蘭縣長林姿妙感佩這種罕兄弟真情，1日前往探視。86歲蔡姓老翁說對於新居滿意，並感謝各界的關懷，他也以自創的觸摸手語問他83歲小弟搬新家高不高興？他聽語障及失明小弟豎拇指表示高興。

曠世兄弟情的蔡姓兄，在外甥女協助下，從頭城鎮搬到蘇澳的每月5千5百元的5坪大出租套房，宜蘭社會處長劉富美表示，縣府每月補助房租1千元，同時安裝全天候緊急救援系統來照護。

1日前往探視倆兄弟，並致贈開飲機等生活物品的宜蘭縣長林姿妙說，蔡姓兄弟情令人感佩，縣府將全力協助照護。

▲▼蔡姓老翁小弟感恩林姿妙探視，林姿妙受訪時，在背後為林姿妙簡易按摩。（圖／記者游芳男攝，下同）

有這種兄弟，真感人！宜蘭87歲蔡姓老翁放棄留學日本博士及未娶，全心全意無怨無悔的照顧聽語障及失明小弟47年，真情兄弟間還自創以手觸摸如摸肚子就是餓了的「手語」，6月18日蔡翁還說：「小弟不要怕，如果有天我先走了，你要活得長一點」，並以手觸摸方式傳達這種心意，他小弟以點頭方式來回應知道了，讓旁人是眼淚泛光。

蔡姓老翁外甥高姓男子表示，1974年（47年前）家人標會買好機票，要讓文化大學日本研究所碩士畢業的蔡翁，到日本早稻田跟明治兩間大學擇一就讀博士。

出國前，從小因生病高燒差點救不活，最後活下來，不幸成為聽語障的小弟，竟然又失明，蔡翁毅然放棄博士學位，變賣機票錢來醫治小弟的病，遺憾的是小弟還是失明。

當時有女友的蔡翁，為不拖累女友選擇分手，也考慮到大哥、二哥有家庭壓力，一人獨自照顧小弟，47年來，曾在淡江大學教日語為生。

蔡翁與小弟間，還發展出自創的「手語」，如手觸摸肚子就是餓了的手語、雙手合十就是感謝、摸太陽穴就是想一想等。

蔡翁因為要教書，不得不在凌晨2時及上午7時為小弟做早、午餐，會影響其他房客才常搬來搬去。後來無法兼職教書，才搬來宜蘭頭城住了9年。

高男說，蔡翁小弟不適合住安養院，因情緒上容易影響被照顧的人及旁人，兩兄弟相處47年有默契，在表達上 比較有辦法，現在的房子，房東又要倆人遷出。

平常倆人是靠政府補助及有善心人士每月給兩千元，「我3舅舅偉大之情，要讓社會知道，這是做家屬最大的期望，善心人士要幫助，我們也非常感謝。