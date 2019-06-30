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「妳要不是處女我早就...」　噁男假冒長榮面試官逼求職女就範　

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▲▼性侵示意圖。（圖／123RF）

▲噁男假冒長榮考官騙年輕女子面試，在車上強逼她舔乳口交遭刑。（示意圖／123RF）

記者孫于珊／台北報導

一名萬姓男子2017年年初，假冒長榮航空公司人事考官，不僅騙一名20多歲的年輕女子提供僅穿內衣褲的影像，還以面試及填履歷表為由，誘使女子上萬男的車，趁夜間人煙稀少且2人在狹小空間內，強迫女子看他自慰，更逼女子幫舔乳頭及口交。女子事後報警求助，台北地院依強制性交罪處萬男4年徒刑，並須賠償80萬元給女子，全案仍可上訴。

裁判書指出，萬男透過求職網站得知女子有意應徵航空公司地勤人員，於是佯稱自己是長榮航空公司的主管及人事考官，打電話給女子，要求她以視訊電話方式自我介紹。萬男看了後覺得「這個可以」，更進一步謊稱因公司設計師要做內衣調查，因此需看女子身上所穿的內衣褲，並強調自己是同性戀，好讓對方放心，不過女子礙於相信萬男是主管身分，若拒絕恐會影響將來求職機會，因此心懷畏懼地依照萬男指示行動。

萬男見這名女子單純可欺，再騙說公司急缺，一定會錄取她，所以現在就要從桃園機場開車將履歷表拿給她寫，並要求勿告知其他人，要女子獨自一人於凌晨3 時許前往台北市某家便利商店見面，但女子仍擔憂自身安全，於是請C女陪同前往並在後方觀看。萬男抵達後要求女子上車填寫，不料，萬男竟以怕臨檢遭開單等各種理由到處繞轉，還與女子閒聊讓她鬆懈心防，C女看她被載走後，雖然有立即以臉書詢問其安危，但女子表示並無大礙。

萬男最後將車停在台北市某停車格內，開始要求女子在他面前自慰，女子才驚覺有異斷然拒絕！萬男因而暴跳如雷，先行示範如何自慰，並逼女子以舌頭舔吸其乳頭部位，還以兇狠口氣對女子說：我那麼有誠意開車到台北了，妳應該要好好表現等語，叫女子用嘴滿足他的性慾，萬男甚至語帶嘲笑稱：「玩一下女生也不錯，要不是妳是處女早就強暴妳了！」

女子為避免受到進一步迫害，只好先屈從指示而後報警。儘管萬男被捕後辯稱舔胸是兩造合意，且沒有口交行為，但法官經查後認定萬男為卸責之詞，判萬男4年有期徒刑，並必須賠女子80萬精神慰撫金。

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