被罵「像鬼一樣」心理受創「想自殺」　偶像劇臨演控製片傷害

▲偶像劇《你有念大學嗎？》殺青酒。（圖為資料照／三立提供）

記者劉昌松／台北報導

1名年輕女性日前參加偶像劇《你有念大學嗎？》當臨時演員，卻被張姓女製作人辱罵：「像鬼一樣」，還被其他工作人員嫌「台詞說不順」，讓她心理重創到想自殺，所幸她沒有真的傷害自己，而是控告張女和製作公司陳姓老闆、黃姓經紀人涉嫌公然侮辱、業務過失傷害等罪，但後來又和解撤告，台北地檢署因此處分不起訴。

現在已經下檔的《你有念大學嗎？》，是由創意玖玖電影製作公司製作，劇情主要描述分別在百貨公司擔任高階主管、以及市場擺攤的男女主角人生轉折，戲中許多場景就選在台北市中山區的美麗華百貨公司。

▲《你有念大學嗎？》以台北市中山區的美麗華百貨公司為主要拍攝場景。（圖／三立提供）

2019年1月14日，1名年輕女性透過網路，向黃姓演員經紀人報名出演《念大學》的臨時演員，但當天上午在美麗華拍攝現場，這名臨演多次被張姓女製作人多次辱罵「像鬼一樣」，而創意玖玖派到現場的總監製等2名員工，也嫌棄她「台詞說得不順」，讓她心理受到創傷，嚴重到想自殺。

但是她心念一轉，認為劇組涉嫌公然侮辱她的名譽，還害她差點傷害自己，也涉嫌業務過失傷害，因此決定控告張女和創意玖玖陳姓負責人、黃姓經紀人。但案經中山分局送北檢偵辦之後，這名臨演又到警局表示，已經和張女等人達成和解，要撤回告訴，因她提告的2罪都須告訴乃論，檢察官因此處分不起訴。

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