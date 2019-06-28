　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被罵「像鬼一樣」心理受創「想自殺」　偶像劇臨演控製片傷害

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 安心亞、禾浩辰《你有念大學嗎？》殺青酒 。（圖／三立提供）

▲偶像劇《你有念大學嗎？》殺青酒。（圖為資料照／三立提供）

記者劉昌松／台北報導

1名年輕女性日前參加偶像劇《你有念大學嗎？》當臨時演員，卻被張姓女製作人辱罵：「像鬼一樣」，還被其他工作人員嫌「台詞說不順」，讓她心理重創到想自殺，所幸她沒有真的傷害自己，而是控告張女和製作公司陳姓老闆、黃姓經紀人涉嫌公然侮辱、業務過失傷害等罪，但後來又和解撤告，台北地檢署因此處分不起訴。

現在已經下檔的《你有念大學嗎？》，是由創意玖玖電影製作公司製作，劇情主要描述分別在百貨公司擔任高階主管、以及市場擺攤的男女主角人生轉折，戲中許多場景就選在台北市中山區的美麗華百貨公司。

▲▼ 邵翔在《你有念大學嗎？》守護安心亞 。（圖／三立提供）

▲《你有念大學嗎？》以台北市中山區的美麗華百貨公司為主要拍攝場景。（圖／三立提供）

2019年1月14日，1名年輕女性透過網路，向黃姓演員經紀人報名出演《念大學》的臨時演員，但當天上午在美麗華拍攝現場，這名臨演多次被張姓女製作人多次辱罵「像鬼一樣」，而創意玖玖派到現場的總監製等2名員工，也嫌棄她「台詞說得不順」，讓她心理受到創傷，嚴重到想自殺。

但是她心念一轉，認為劇組涉嫌公然侮辱她的名譽，還害她差點傷害自己，也涉嫌業務過失傷害，因此決定控告張女和創意玖玖陳姓負責人、黃姓經紀人。但案經中山分局送北檢偵辦之後，這名臨演又到警局表示，已經和張女等人達成和解，要撤回告訴，因她提告的2罪都須告訴乃論，檢察官因此處分不起訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

【其他新聞】

知名導演朱延平開車「迴轉撞倒雙載」機車　與2傷者和解不起訴

影／桃色風暴真相出爐！「王小姐」親子鑑定駁私生女　檢將傳韓國瑜結案

20歲醋男勒殺41歲女友　他認罪寫遺書日記都是「想妳思念妳」

ET快訊
交出親子鑑定！「新莊王小姐」本名曝光　離婚10多年靠賣書養兒
人生第一次辦信用卡！他喜開箱白金質感　下秒悲劇了「再來一張」
鍘恐龍法官！立院三讀：設個案評鑑制、貪污沒收薪水及退俸

關鍵字：你有念大學嗎,臨時演員,製片,創意玖玖,像鬼,公然侮辱,業務過失傷害,和解,撤告

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車倒栽墜入10公尺溪底人卻失蹤　業者來吊車：車主叫我來的

駕駛中風暴衝毀求婚！工程師女友遭撞輾亡「讓她好走」　男友：賠再多也用不到

交出親子鑑定！「新莊王小姐」本名曝光　離婚十多年靠賣書養兒女

被罵「像鬼一樣」心理受創「想自殺」　偶像劇臨演控製片傷害

鑽戒求婚...只差一句我願意！女主角遭輾亡　男友自責痛哭：沒接她下班

持黑金剛手機行搶200餘元　10年後警方以指紋逮到搶嫌

「聽障」外國人當街賣小國旗賺旅費　網疑詐騙呼籲大家當心

臟器外露滿地血！男持刀剖開情敵腹部　再狂捅女友心臟直到她不再動…

快訊／地上一大灘血　新北市中和婦人遭汽車撞倒傷重不治

退休警機車失竊遭註銷牌照還趴趴走　學弟警拆車牌：學長歹勢

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

帶手機被沒收！老師眾人前舉鐵鎚　「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

宋慧喬、宋仲基2年情離婚收場　童話故事只能變回憶了...

車倒栽墜入10公尺溪底人卻失蹤　業者來吊車：車主叫我來的

駕駛中風暴衝毀求婚！工程師女友遭撞輾亡「讓她好走」　男友：賠再多也用不到

交出親子鑑定！「新莊王小姐」本名曝光　離婚十多年靠賣書養兒女

被罵「像鬼一樣」心理受創「想自殺」　偶像劇臨演控製片傷害

鑽戒求婚...只差一句我願意！女主角遭輾亡　男友自責痛哭：沒接她下班

持黑金剛手機行搶200餘元　10年後警方以指紋逮到搶嫌

「聽障」外國人當街賣小國旗賺旅費　網疑詐騙呼籲大家當心

臟器外露滿地血！男持刀剖開情敵腹部　再狂捅女友心臟直到她不再動…

快訊／地上一大灘血　新北市中和婦人遭汽車撞倒傷重不治

退休警機車失竊遭註銷牌照還趴趴走　學弟警拆車牌：學長歹勢

2萬煙火綻放！日本花火節攻略「富邦J卡」一刷搞定自助行程

桃色疑雲真相出爐…和解吳子嘉？　韓國瑜這樣回

感情變淡該bye了！專家曝「甘蔗渣v.s.晾衣」分手：你遇到哪種？

車倒栽墜入10公尺溪底人卻失蹤　業者來吊車：車主叫我來的

溫網／謝淑薇抽中下下籤　首輪對去年4強歐絲塔潘寇

搶好康！大潤發中壢店　展售桃園9處「修惜站」再生品

法官法修正　當事人可請求評鑑司法官、延長評鑑時效

金曲眾星雲集進入倒數！五月天、蕭敬騰受邀擔任頒獎人

周予天最會撩妹！與ØZI、周興哲組新團「二周一陳」　在PRADA高雄店出道

合作江蕙李千那都女生！　陳子鴻「沒比較好溝通」曝原因

社會熱門新聞

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾..

求婚前一天...女友遭輾慘死！..

捐獎學金！少女發起「學姐便當」..

乾爹看直播狂砸錢！已婚正妹竟怒..

台北公車亭倒塌壓斷2女腿！市府..

夜店殺警主嫌等14人落跑　市刑..

女兒獻身男友　媽藤條痛打結局逆..

巡佐強插按摩店乾股！女老闆崩潰..

追撞2騎士　騎YouBike女..

女友就在旁邊！　渣男性侵閨蜜

貪警2大過免職　300萬退休金..

台南月嫂「擠壓狂搖嬰兒」畫面曝

台中大貨車撞2人　祖孫1死1傷

即／信義區水餃店驚傳一氧化碳中..

更多熱門

相關新聞

胡睿兒性侵案二審　仍判2年

男團Under Lover成員胡睿兒被控性侵案，一審遭判刑2年，打算拚緩刑免入監的胡睿兒上訴，二審高等法院26日宣判，高院仍認定他犯下「乘機性交罪」，考量他已經與被害人40萬元達成和解，犯後深表悔悟，但因被害人要求，所以仍不宣告緩刑，仍判刑2年。可上訴。

員工撞傷人　寄「王景玉」奠儀恐嚇老闆

周杰倫叔叔挨告　反駁沒造成精神損失

醫學院教授辱罵醫師　每個字代價7500元

趁1對1教學猥褻女生　補習班老師判緩刑

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　她交出親子鑑定

金材昱爆秘戀李伊1年！抓包曬情侶戒

大叔超商煮火鍋　圍爐自備瓦斯爐

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

這4種食物「養胖癌細胞」要少吃！

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾脆被燒死

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

爆宋慧喬閨蜜是小三！離婚後「取關造型師IG」

4歲女面前被燒死！她肉身擋火亡…緊盯愛女畫面曝光

更多

最夯影音

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面