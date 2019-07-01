罷工空姐一人一信喊話長榮航空　工會：盼讓罷工盡快落幕

▲空服員發動一人一信活動，試圖將心裡的話透過文字傳達給長榮管理高層。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮罷工進入第12天，隨著勞資雙方約定7月2日再次協商，桃職工會今（1日）在罷工現場也發起「1人1信給長榮航空」活動，藉由現場罷工空服手寫信，向長榮航空董事長林寶水喊話，希望林寶水能出席明日協商，讓罷工盡快落幕。

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▲桃職工會。（圖／記者湯興漢攝）

桃職工會發出聲明表示，6月29日協商由於資方出席代表授權不足，最高層級只達副總，未能回應工會提出的不秋後算帳條款，約定7月2日再行協商。為了讓明天協商能順利進行，工會向資方喊話，希望長榮航空董事長林寶水、長榮航空總經理孫嘉明能出席協商，讓團協能順利簽訂、罷工落幕，藉由一人一信活動，也希望讓資方能聆聽空服員想回家的心聲。

▲長榮空服員希望公司能傾聽她們的聲音。（圖／記者湯興漢攝）

參與罷工的侯姓空服員已在長榮航空服務3年，她在信中寫道，大家一直很期待公司能聽到組員的聲音，組員們並沒有貪心，才願意在這炎熱的街頭表期盼，「董事長說員工是最重要的資產，希望您能看看我們，明天的協商能夠與會，展現長榮航空的氣度，聽見我們的聲音。」

▲長榮空服員罷工第12天，工會發起一人一信活動，並將所有信件轉交長榮航空，長榮航空由警衛室代為收下。（圖／記者湯興漢攝）

工會幹部收集現場空服員的手寫信後立刻裝入信封，並送到警衛室交由警衛轉交。工會表示，期許7月2日協商能有更高層級、充分授權的資方代表出席協商，具體回應本會的不秋後算帳條款，簽訂團體協約、結束罷工，恢復空服員和社會大眾對長榮航空公司的信心。

桃職工會針對7月2日協商向資方喊話聲明全文：

一人一信呼籲董總出席協商，保障空服員安全回家的路



桃園市空服員職業工會―長榮分會幹部在6月28日和林寶水董事長會面，本會和長榮航空公司也在此次會面中就六項對案達成初步共識，會員也透過民主投票的方式，集體決議同意接受此方案，已於6月29日開啟罷工後第一次正式協商，擬簽訂團體協約、結束罷工，然而長榮航空於協商中並未提出不秋後算帳條款的具體方案，也因資方出席代表授權不足，最高層級只達副總，未能回應工會提出的不秋後算帳條款，約定7月2日再行協商。



本會期許罷工能夠儘速落幕，減少影響國人疏運，早日恢復長榮航空公司正常營運，也讓空服員好好回家，但空服員要回家，需要一條安全回家的路，這要靠勞資共同來努力，長榮空服員願意相信林寶水董事長在6月28日會面中對不秋後算帳的承諾，也希望長榮航空公司能傾聽長榮空服員想好好回家的心聲，罷工現場的空服員將發起一人一信給長榮航空公司，說出空服員心內話，並有期許7月2日協商能有更高層級、充分授權的資方代表出席協商，具體回應本會的不秋後算帳條款，簽訂團體協約、結束罷工，恢復空服員和社會大眾對長榮航空公司的信心。