假博士白吃白喝　新竹8間知名飯店都受害

記者陳凱力／新竹報導

台北一名僅有國中學歷的陳男，經常以大學演講來賓博士的身分到各大飯店白吃白住因而成為台北市各大飯店的黑名單。陳男再轉移陣地前往新竹「住飯店」，短短2個月，就高達5間飯店受害，共造成新竹市8家飯店受害，損失18萬665元，其中老爺酒店最多達近10萬元，新竹檢方依詐欺取財及詐欺得利等罪嫌將他起訴。

檢警調查，3月9日早上9點多，陳男假藉中華工程公司陳先生的名義為自己到新竹老爺酒店訂房，並表示「公司會處理費用」，當天早上11點半入住後，開始餐點、請酒店叫車、訂票及洗衣等，陳男花起別人的錢毫不手軟，連同房費共9萬9521元，酒店多次催款不到，直到3月15日陳男以換錢為由落跑，才知上當。

▲▼陳男白吃白喝已引起各飯店業者注意。（圖／記者陳凱力翻攝）

陳男另於3月18日至5月間，以同樣手法，再打電話到新竹市的暐順麗緻飯店、芙洛麗飯店、煙波大飯店、福泰商務飯店、金世紀飯店、福華大飯店及卡爾登飯店行騙。直到5月30日，陳男再次以「受清華大學邀請前來演講的研究人員，清大與飯店有簽合作廠商，總務處會前來結帳」為由，入住新竹市「卡爾登飯店」後，在即將退房時，才被飯店人員當場指認出來。

陳男共造成新竹市8家飯店受害，損失18萬665元，其中老爺酒店最多達近10萬元，新竹檢方依詐欺取財及詐欺得利等罪嫌將他起訴。