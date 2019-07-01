指考第1天發生火警！延長考試4分鐘　考生腹痛救護車送醫離場



▲大學指考第一天，上午物理科考試全台發生2件意外插曲。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

大學指考今（1）日第一天，上午進行第一科8:40物理科考試，而全台考場有2起意外插曲，北部某考區約9:07突然發生火警，因此延後考試時間4分鐘；另也有一考場考生在9:05表示肚子痛，但尚未超過60分鐘自由離場時間，但該考生堅持身體不適，最後在9:42由救護車送醫離場。



▲大考中心報告指考第1天物理科考試情形。（圖／記者林育綾攝）

大學指考今年共49,119人報考，而考試中心統計今年全台物理科報考人數22,047人，是5年來物理科報考占比新高，考生實到人數20,904人，缺考1,143人，實到比例94.82%。

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上午全台考場大致順利，唯有2起意外插曲，北部某考區約9:07突然響起火警，但考場並無發生火災情形，目前不明火警發生原因，但該考場因此延後考試時間4分鐘。另外也有一考場考生在9:05舉手表示肚子痛，然而大考規定考試時間須滿60分鐘才能自由離場，不過該生堅持身體不適，最後由考場協助在9:42由救護車送醫離場。

另也有一外島考場在上午7:42施工噪音過大，由於擔心影響考生，因此該考區即刻溝通處理，在7:50停止施工，對考試並無影響。