抓破蚊子包！4歲女童隔天大腿腫一圈變黑　連動3次手術「下肢全壞死」

▲女童被蚊子叮咬，不小心將腫起來的地方抓破皮。（圖／免費圖庫pxhere）

大陸中心／綜合報導

湖北武漢的4歲女童雯雯近日被蚊蟲叮咬，忍不住用手狂抓卻不慎抓到破皮，沒想到事後她竟連續發了4天高燒，而右邊大腿還種了一圈，由青紫色漸漸轉黑，做了3次手術才保了住性命，不過下肢卻已全部壞死。

綜合陸媒報導，媽媽在幫雯雯洗澡時，發現她的右邊大腿有一個被抓破的小包，原本以為是小事，沒想到隔天女兒竟然就發燒到39度，不僅腿部腫了一大圈，身上還起了一些紅疹，這樣的情況已持續了4天。雯雯的爸媽看見女兒的大腿從青紫色漸漸轉黑，嚇得趕緊將她送醫治療。

當時雯雯的精神狀況極差，武漢兒童醫院的醫生便拿出穿刺針，扎進她的右腿。由於過程中沒有滲出血來，因此醫生初步判斷，這現象可能是壞死性筋膜炎，而且局部的皮下組織已經完全壞死。

▲醫生已替女童動了3次手術。（圖／翻攝新浪新聞）

隨後，醫生立即幫雯雯動手術，由於脂肪和筋膜已確定全部壞死，前前後後共動了3次手術，經過清創和對症抗感染治療後，雯雯的病情才有所控制；目前，她已暫時脫離生命危險，不過醫生強調，後續還必須再做幾次才能確保完全根治，以免一旦感染擴散，就可能導致休克死亡。

據了解，雯雯所感染的壞死性筋膜炎又稱為「噬肉菌感染」，是身體內軟組織壞死導致的一種感染疾病，會突然發病並且快速散播的嚴重疾病，而症狀包括在感染部位皮膚呈現紅色或紫色、強烈的疼痛、高燒以及嘔吐，最普遍感染的部位在四肢跟會陰。