　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

抓破蚊子包！4歲女童隔天大腿腫一圈變黑　連動3次手術「下肢全壞死」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼蚊子。（圖／免費圖庫pxhere）

▲女童被蚊子叮咬，不小心將腫起來的地方抓破皮。（圖／免費圖庫pxhere）

大陸中心／綜合報導

湖北武漢的4歲女童雯雯近日被蚊蟲叮咬，忍不住用手狂抓卻不慎抓到破皮，沒想到事後她竟連續發了4天高燒，而右邊大腿還種了一圈，由青紫色漸漸轉黑，做了3次手術才保了住性命，不過下肢卻已全部壞死。

綜合陸媒報導，媽媽在幫雯雯洗澡時，發現她的右邊大腿有一個被抓破的小包，原本以為是小事，沒想到隔天女兒竟然就發燒到39度，不僅腿部腫了一大圈，身上還起了一些紅疹，這樣的情況已持續了4天。雯雯的爸媽看見女兒的大腿從青紫色漸漸轉黑，嚇得趕緊將她送醫治療。

當時雯雯的精神狀況極差，武漢兒童醫院的醫生便拿出穿刺針，扎進她的右腿。由於過程中沒有滲出血來，因此醫生初步判斷，這現象可能是壞死性筋膜炎，而且局部的皮下組織已經完全壞死。

▲抓破蚊子包！4歲女童隔天大腿腫一圈變黑　連動3次手術「下肢全壞死」（圖／翻攝新浪新聞）

▲醫生已替女童動了3次手術。（圖／翻攝新浪新聞）

隨後，醫生立即幫雯雯動手術，由於脂肪和筋膜已確定全部壞死，前前後後共動了3次手術，經過清創和對症抗感染治療後，雯雯的病情才有所控制；目前，她已暫時脫離生命危險，不過醫生強調，後續還必須再做幾次才能確保完全根治，以免一旦感染擴散，就可能導致休克死亡。

據了解，雯雯所感染的壞死性筋膜炎又稱為「噬肉菌感染」，是身體內軟組織壞死導致的一種感染疾病，會突然發病並且快速散播的嚴重疾病，而症狀包括在感染部位皮膚呈現紅色或紫色、強烈的疼痛、高燒以及嘔吐，最普遍感染的部位在四肢跟會陰。

ET快訊
無知的領導人比民粹可怕！沈富雄11理由警告：不可找韓國瑜當總
直播／協商3小時罷工繼續　長榮航空說明「破局原因」

關鍵字：蚊子,下肢,,,壞死

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

立法會爆發衝擊！　反送中「七一遊行」更改終點

快訊／示威民眾衝破立法會玻璃門　警方舉紅旗警告：會動用武力

抓破蚊子包！4歲女童隔天大腿腫一圈變黑　連動3次手術「下肢全壞死」

影／衝撞立法會大樓！　香港示威者「用鐵棍」撞破玻璃門

黃智賢轉戰大陸！　新節目《黃智賢聊》已錄第一期

出招救經濟！伊朗批准陸客「免簽入境」　駐華使館：日期待確定

中美重啟談判！A股高開「站上3000點」超百股漲停...華為概念股飆高

影／港16.5萬人高喊「支持警察」！　與反送中人士激動對罵

影／反送中示威者「丟不明水彈」　13警員呼吸困難、灼傷送醫！

華聞快遞／推動兩岸產業融合發展！廈門訂55條新規「打造一流營商環境」

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu QR Code直接印身上　艾怡良一掃就get「不會失真」

【這就是街舞2】EP7 Battle燃炸開打! 吳建豪打石膏上陣 千璽MJ上身全場嗨 四隊長揪心淘汰愛將｜羅志祥 易烊千璽 韓庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

S.H.E三葉草上唱《十七》　《美麗新世界》一開口...合體就是感動

立法會爆發衝擊！　反送中「七一遊行」更改終點

快訊／示威民眾衝破立法會玻璃門　警方舉紅旗警告：會動用武力

抓破蚊子包！4歲女童隔天大腿腫一圈變黑　連動3次手術「下肢全壞死」

影／衝撞立法會大樓！　香港示威者「用鐵棍」撞破玻璃門

黃智賢轉戰大陸！　新節目《黃智賢聊》已錄第一期

出招救經濟！伊朗批准陸客「免簽入境」　駐華使館：日期待確定

中美重啟談判！A股高開「站上3000點」超百股漲停...華為概念股飆高

影／港16.5萬人高喊「支持警察」！　與反送中人士激動對罵

影／反送中示威者「丟不明水彈」　13警員呼吸困難、灼傷送醫！

華聞快遞／推動兩岸產業融合發展！廈門訂55條新規「打造一流營商環境」

立法會爆發衝擊！　反送中「七一遊行」更改終點

台積電6天填息　近三年最火速

台南監理站多元管道　繳納燃料費省時又便利

想挑好屋住很久！專家親授買房必學技能　「10項好格局條件」要學會看

快訊／示威民眾衝破立法會玻璃門　警方舉紅旗警告：會動用武力

「果汁淋頭霸凌」16歲少女哭著離開舞會　媽見她全身濕透心碎

WIFI廠商「無預警斷訊」！北捷終止契約沒收400萬保證金

美眉曬清涼辣照拿獎金啦！　整個夏天都是我的伸展台～

樂活消暑三星泳池7/1開游囉　第1週三星鄉親免費！

法官法修正三讀　許宗力：揪出傷害司法公正性的不適任法官

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

大陸熱門新聞

即／港警出動「胡椒噴霧、警棍」..

港女天橋墜下慘死　230字遺言..

老了也要做閨蜜！7女砸1800..

衝擊立法會大樓　示威者撞破玻璃..

逆向騎車被攔！　哈登道歉：下次..

正妹街頭被3男暴打　慘患抑鬱症

他討薪被抓走　當天離奇命喪警局

700隻貓被運往外地「當食材」

黃智賢轉戰大陸　新節目已錄一期..

愛犬被咬死！男子「千斤頂打死金..

上海人新日常　你是什麼垃圾?

借鏡台北　上海垃圾分類今上路

16.5萬港人集會　高喊支持警..

鄉建最怕千村一面　福建引台灣經..

更多熱門

相關新聞

蚊子想吸血...長吸管「魔性亂扭」

堪稱世界上最遙遠距離！一名網友日前在臉書公開社團「●【爆笑公社】●」轉發了則影片，內容是有隻蚊子想吸人血，卻被擋在蚊帳外，隔著不到半公分的距離，將長口器塞進網格縫裡，不停吃力地向前鑽。

【登革熱疫情】蚊子政治學，誰精通？

他批：中央協助防疫分藍綠、蚊子品種

小黑蚊狂咬47包　網狂起雞母皮

你是蚊子最愛體質？醫推「自製茶飲」改善！

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

25歲妹子染菜花…「3人激鬥」全中鏢！

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

日圓賣出價跌破0.29字頭　換新台幣10萬...多賺一張環球影城門票

Albee范乙霏隔1年回《玩很大》！

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

全美善、金柱赫身亡2點巧合！韓網嚇壞：跟宋宋有關

醫院電梯開關10次　大夜護理師默唸一句…安靜了

孫安佐爆監獄潛規則！床上放這東西別吃：會被肛

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

桃園三寶八字硬　停車騎上祖墳

老伯超商買麵包　竟被店長過肩摔

《不能是朋友》雙劈毀三觀！真實到看上癮

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和很久了

更多

最夯影音

更多

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面