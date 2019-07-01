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社會 社會焦點 保障人權

趁女侍彎腰整理桌面鑽衣捏胸　男客「一店兩吃」掰：是給小費

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記者黃翊婷／台北報導

桃園李姓男子是當地一間俱樂部的常客，2016年9月間酒後一時「性」起，竟強行把手伸進老闆娘阿鳳（化名）的內衣並撥出乳頭，接著又趁女服務生小美（化名）彎腰清理桌面時，雙手捧臉貼近再襲胸，結果當場被老闆娘的男友打傷，雙方告上法院。雖然李男聲稱當時是要塞小費，沒有亂摸，但高等法院合議庭不採信，最後維持一審量刑，依強制猥褻罪判處8個月有期徒刑。

判決書指出，阿鳳接受偵訊時證稱，自己經營的卡拉OK俱樂部可以喝酒、唱歌、吃小菜，李男經常來店裡消費，當天對方一直叫她去陪喝酒，沒想到幾杯黃湯下肚，狼爪就從領口伸進衣內撫摸左胸，還把乳頭從內衣裡往上撥，「我用手壓著起身，不讓他繼續摸下去，但沒有跟其他員工講或是報警，因為大家撕破臉不好看。」

啤酒,喝酒,乾杯（圖／免費圖庫pexels）

▲李男酒後對老闆娘和女服務生伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

而另一名受害的女服務生小美證述，自己的工作內容是端菜端茶，客人來了可以陪喝一下小酒，看過李男幾次，也見過對方對老闆娘毛手毛腳，沒想到當天整理桌面時，對方就把手伸進內衣裡用力捏胸，「我有稍微推他一下，拒絕後就不敢靠近，客人拿小費給我都會放在桌上或手上，他卻是直接摸我胸部，而且也沒有給小費。」

但李男辯稱，事發當天他的確有到俱樂部飲酒、唱歌，不過絕對沒有做出任何強制猥褻行為，監視器畫面也沒有拍到任何毛手毛腳的畫面，「我是要塞小費給她們，縱使有摸到，也不是使用強暴、脅迫的手段，頂多構成性騷擾，況且我已經與她們達成和解，本案應該判決無罪，如果法官還是認為有罪，應該從輕量刑。」

▲徐男趁女警靠近時伸手襲胸。（示意圖／記者蔡紹堅攝，與本文當事人無關）

▲李男否認襲胸。（示意圖／記者蔡紹堅攝，與本案無關）

高等法院合議庭調閱店內兩段監視器畫面檢視，發現的確沒有拍到李男襲胸的過程，但清楚可見阿鳳曾掙扎逃開，他卻硬是往前靠近兩次。由於3人之間並沒有仇恨，李男甚至是俱樂部的常客，對老闆娘來說應該是穩定收入的來源之一，應當沒有理由誣告；而小美曾在偵訊時提到，親眼看過老闆娘遭性騷擾，「不是聽別人講的，是我親眼看到，他摸老闆娘胸部被拒絕。」

合議庭認為，兩名受害者證詞一致，輔以監視器畫面為證，可見李男的猥褻犯行已非單純「趁人不及抗拒」，況且在襲胸過程中，受害者明顯感受到性自主決定權遭受妨害，也有做出閃避、抗拒或是掙扎等動作，顯然已經構成《刑法》的強制猥褻罪，最後裁定維持一審量刑，判他8個月有期徒刑，不得緩刑，全案仍可上訴。

● 飲酒過量，有礙健康

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關鍵字：高等法院,強制猥褻

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