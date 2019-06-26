鋁棒強擄護專生逼問提款密碼「不講就殺死」　判刑8年

▲新北市簡姓男子強盜護專學生，判刑8年。此為示意圖，與當事人無關。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

有殺人未遂前科的新北市男子簡嘉賢，2017年間獲得假釋後，假釋才滿一年，竟在去年9月間，在馬偕護校三芝校區，隨機持鋁棒毆打林姓女學生，將人拖拉上車，逼問提款卡密碼，還恐嚇「不講就殺死你」。還好路人報警，逮捕簡男。一審將簡男判刑8年，二審26日宣判，仍將他判刑8年。可上訴。

判決指出，簡男（41歲）因殺人未遂案件遭判刑10年確定，2017年9月8日才獲得假釋，交付保護管束出監。但他獲得假釋才剛滿一年，就在2018年9月12日再度犯下本案。他假釋後與唐姓未婚妻同居在新北市新莊地區，從事汽車修理。而案發當天上午，簡男開走未婚妻的車子，到馬偕護校三芝校區附近埋伏。

中午左右，一名17歲的林姓女學生著便服身背斜背包，走在校區外的無名路上，簡男竟持球棒毆打女學生，並恐嚇「再叫就打死你」，隨即強擄女學生上車，搶走皮包和手機，載往山區索討提款卡密碼。簡男不斷恐嚇「不講就殺死你」、「我只是要錢不會傷害你」，所幸路人緊急報警，警方循線找上車主唐姓未婚妻，唐女打電話給簡男，簡男才「驚醒」停止所有犯行，向女學生道歉，將她釋放在八堵國小，整個過程大約2小時，女學生事後報警。

警方在案發後一星期，循線找上簡男在新莊的住處，將簡男逮捕到案。簡男到案後否認犯案，辯稱當時吸了毒，神智不清，才會持鋁棒毆打女學生。檢方不採信，依照「加重強盜罪」提起公訴。

一審法院審理期間，簡男見到挺著大肚子的未婚妻前來聽庭，最後心軟認罪，坦承強盜女學生未遂，並以6萬6千元和女學生和解，但簡男仍否認強盜既遂。一審法院最後認定簡男確實搶走女學生的皮包、手機，已經置於其實力支配之下，達到既遂的程度，故成立加重強盜罪，判刑8年。案經上訴，高等法院二審於26日宣判，仍認定簡男成立既遂，且原審量刑妥適，因此駁回上訴，仍將他判刑8年。可上訴。

