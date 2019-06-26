　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鋁棒強擄護專生逼問提款密碼「不講就殺死」　判刑8年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

(示意圖）強盜,性犯罪,迷姦,性侵,性別暴力（圖／記者李鍾泉攝）

 ▲新北市簡姓男子強盜護專學生，判刑8年。此為示意圖，與當事人無關。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

有殺人未遂前科的新北市男子簡嘉賢，2017年間獲得假釋後，假釋才滿一年，竟在去年9月間，在馬偕護校三芝校區，隨機持鋁棒毆打林姓女學生，將人拖拉上車，逼問提款卡密碼，還恐嚇「不講就殺死你」。還好路人報警，逮捕簡男。一審將簡男判刑8年，二審26日宣判，仍將他判刑8年。可上訴。

判決指出，簡男（41歲）因殺人未遂案件遭判刑10年確定，2017年9月8日才獲得假釋，交付保護管束出監。但他獲得假釋才剛滿一年，就在2018年9月12日再度犯下本案。他假釋後與唐姓未婚妻同居在新北市新莊地區，從事汽車修理。而案發當天上午，簡男開走未婚妻的車子，到馬偕護校三芝校區附近埋伏。

中午左右，一名17歲的林姓女學生著便服身背斜背包，走在校區外的無名路上，簡男竟持球棒毆打女學生，並恐嚇「再叫就打死你」，隨即強擄女學生上車，搶走皮包和手機，載往山區索討提款卡密碼。簡男不斷恐嚇「不講就殺死你」、「我只是要錢不會傷害你」，所幸路人緊急報警，警方循線找上車主唐姓未婚妻，唐女打電話給簡男，簡男才「驚醒」停止所有犯行，向女學生道歉，將她釋放在八堵國小，整個過程大約2小時，女學生事後報警。

警方在案發後一星期，循線找上簡男在新莊的住處，將簡男逮捕到案。簡男到案後否認犯案，辯稱當時吸了毒，神智不清，才會持鋁棒毆打女學生。檢方不採信，依照「加重強盜罪」提起公訴。

一審法院審理期間，簡男見到挺著大肚子的未婚妻前來聽庭，最後心軟認罪，坦承強盜女學生未遂，並以6萬6千元和女學生和解，但簡男仍否認強盜既遂。一審法院最後認定簡男確實搶走女學生的皮包、手機，已經置於其實力支配之下，達到既遂的程度，故成立加重強盜罪，判刑8年。案經上訴，高等法院二審於26日宣判，仍認定簡男成立既遂，且原審量刑妥適，因此駁回上訴，仍將他判刑8年。可上訴。
 

ET快訊
韓國瑜「浴缸塞子說」爆資安危機　神秘人「冒充2親信」竊取講稿
徐懷鈺近照曝光！「五官神進化」網一看傻了：認不出
起底藥頭驚爆「狂吸高價大麻」S姓女主持人！VJ起家、前夫是富

關鍵字：法律,人權,鋁棒,強盜,護專,學生,二審,提款卡,高等法院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

20歲男刀指著女店員！搶走檳榔攤3000元　警方10小時內抓到人

惡男虐殺退休女師「鐵鎚重擊頭部14下、咬掉乳頭」…第4度被判死

佯裝問路「搶12年老車」　鴛鴦搶匪：沒錢回台中

台南一家三口燒炭搶救畫面曝光！　3歲弟不治父插管救回

台中虐童案！母無助淚「不知該如何選擇...」　中國附醫：確認無拔管消息

診所下班前掛號復健被拒　女病患怒闖治療區錄影下場慘

偵查佐劉三榮公祭　南警列隊送最後一程...民怒：凶嫌該判死刑！

狠心保母抓腳重摔女童頭致死還辯手滑　重判13年定讞

外籍交換學生練習馬拉松　誤闖國道狂奔...熱心紅斑馬護送返家

鋁棒強擄護專生逼問提款密碼「不講就殺死」　判刑8年

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

黃鐙輝捕獲「寶可夢阿伯」　超持久抓寶神器ZenFone Max曝光

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

第三次被酸！韓國瑜與模範生合影 學生拿這本《為什麼愛說謊》合照

台南一家三口燒炭搶救畫面曝光！　3歲弟不治父插管救回

台中虐童案！母無助淚「不知該如何選擇...」　中國附醫：確認無拔管消息

診所下班前掛號復健被拒　女病患怒闖治療區錄影下場慘

偵查佐劉三榮公祭　南警列隊送最後一程...民怒：凶嫌該判死刑！

狠心保母抓腳重摔女童頭致死還辯手滑　重判13年定讞

外籍交換學生練習馬拉松　誤闖國道狂奔...熱心紅斑馬護送返家

鋁棒強擄護專生逼問提款密碼「不講就殺死」　判刑8年

台南永康套房父子3人燒炭　男童不治女童尚未脫險

攜劍進法院遭攔　驚！黃埔軍校中正劍...蔣介石贈有功幹部之劍

快訊／胡睿兒夜店撿屍案求緩刑不成　二審遭判2年

台中1歲女童受虐腦出血！應曉薇提5大疑點要求社會局出來面對

超猛模板信心+100！她狂丟「上百封履歷」卻慘敗...手機一開傻住：這啥毀？

6工會力挺長榮罷工！港龍航空：別再說「不想做不要做」

薑黃素讓癌細胞自殺？　3D列印實驗證明有效抑制骨癌細胞

美擬暫緩對中加徵關稅！G20川習會前釋善意　為重啟談判開路

中職／上半季冠底定　猿獅繼續交手　看潘威倫拚141勝　

安那爆女女戀...車吻女舞者　出面道歉：對不起

又有新菜色！馬可波羅推半自助早午餐　每周僅1天供應

台南一家三口燒炭搶救畫面曝光！　3歲弟不治父插管救回

避免一票之差！日本修法增議席　7月21日舉行參議院選舉

分手級整人！網紅和正妹「裸身躺床」　 女友怒甩巴掌：你怎那麼噁心

社會熱門新聞

台中女童今拔管？母：仍無法自主..

台南驚傳輕生！1男2童無生命跡..

【美魔女成冤魂1】老刑警都發毛..

染毒「S姓女主持人」起底　VJ..

變態男棍子性侵　虐4歲女致「左..

江明學藥頭爆　「S姓女主持人」..

胡睿兒性侵案二審　仍判2年

他分屍日女大生關28年　家屬拒..

綠燈前車不走　他跨雙白線免罰

2傘兵「上下重疊」糾纏墜落　同..

老鳥傘兵被踩到…200呎高空墜..

北聯幫迎舊幫主　圓山飯店百桌晚..

台南出租套房傳煙味3命危　父親..

鄉下鐵皮屋編發財夢　他騙倒大老..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜頒獎6度遭學生洗臉　許常德教破解秘方

高雄市長韓國瑜自從宣布要參選國民黨總統初選，就常遭外界抨擊明明市長任期才開始不到半年，就要利用高雄當跳板選總統，而他近來在模範生等頒獎典禮上，接連慘遭學生當場嗆聲、拿標語諷刺，場面相當尷尬；資深音樂人許常德就對韓國瑜提出建議，提供他「一招」化解危機。

胡睿兒性侵案二審　仍判2年

美女老師「愛的抱抱」　46萬人羨煞

憲法法庭審教師年改　行政院發言引議

憲法法庭開庭　審理公務員年改

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

騎士等紅燈驚見五腳蜈蚣！萬人讚爆

長榮教官喊話　內部Line訊息曝光

嗆爆罷工長榮空姐！護理師66字狠打臉

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰了

愛紗爆「離婚後性情大變」！踢開20年經紀人

33K男年存35萬　超刻苦生活曝光

她下車大喊「我要死在你車上！」　傻眼結局網笑翻

熱帶低壓往北成3號颱？大雨再灌大台北

深V妹甜笑就狂晃！超暈25秒影片神人開門

藥頭驚爆染毒藝人名單！S姓女主持人狂吸高價大麻

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品種

18歲男卡進碎肉機　只剩一雙腳在外

阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！同房溫存3小時

更多

最夯影音

更多

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面