快訊／29歲港女中環IFC天橋墜下慘死！230字遺言挺「反送中」　未婚夫悲痛回應

▲香港的鄔姓女子在臉書留下「我是會被社會淘汰的花枝」等話語後，從天橋上墜下。（圖／翻攝自死者臉書，以下同）



大陸中心／綜合報導

香港中環國際金融中心30日下午發生一起墜落意外，29歲的鄔姓女子在FB留下「我希望可以看到你們的勝利」等230字的留言後，從中環國際金融中心（International Finance Centre,簡稱IFC）通往地鐵站的天橋上墜下，造成身上多處骨折及內出血，倒臥在民祥街上。經過醫護人員搶救，鄔女在30日晚間9點仍不幸身亡。死者未婚夫得知消息後，隨即在FB發文，「I love you，Rip。」

鄔姓女子墜落後，地區保全人員立刻攔截往來車輛，並放置警示三角錐、通報警方。醫護人員到場，隨即將鄔女送醫搶救。醫院人員表示，鄔女身上有多處骨折，且有內出血的情況，需要接受手術治療。但由於傷勢過重，院方於晚間9點宣告不治。

目前，鄔女FB已被臉書改為紀念帳號，給朋友留言悼念。據《香港01》報導，死者未婚夫得知消息後，在FB上發文稱，「I love you，Rip。」

▼鄔女臉書全文及網友回應。



鄔女在FB留言的全文如下：

香港，加油。

我希望可以看到你們的勝利。

七一我去不了，其實真的絕望透了。

所有的事情也讓我覺得沒有明天…

累了，不想再為明天努力…

我是會被社會淘汰的花枝，漂流在河上，而不是在樹上盛開的繁花。

我沒有家…

多謝愛我的每一個人，感激每一個相遇。

致爸媽、Francis、曹曹：

銀行請Francis代為打理最後的餘款吧，分三份給你們，謝謝。請你們好好生活，有夢請追夢。我所有期盼做的也完成了，其實這大概是我註定的結局。我不會變得更好了…只會捉不緊時間和機會，亦不懂得愛惜擁有的。我累了，真的很抱歉，我自私了。

請從簡的處理我的身後事（海葬很好），捐贈一切有用的器官，謝謝。

再見。