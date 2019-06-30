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仇警情緒發酵！超千名港警個資被公開...網怒罵「殺全家」

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▲▼香港反送中,逃犯條例 。（圖／美聯社）

▲部分警員及其家屬更成為示威者的「攻擊」目標 。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

「反送中」風波引起警民衝突不斷，社會甚至出現仇警情緒，目前已有逾千警員的資料被違法公開，其家人也受到騷擾，更有人收到「黑警死全家」、「殺你全家」等恐嚇訊息。對此，警隊已兵分兩路，一方面網罪科正循刑事方面調查，另一方面向私隱署作出投訴。

▲▼反送中,香港遊行,逃犯條例,622早上。（圖／美美聯社）

▲6月22日上午的香港警察總部一片狼藉。（圖／美美聯社）

根據《東網》報導，修訂《逃犯條例》引起的爭議不僅令社會嚴重撕裂，負責執法的警隊更成為部分民眾的心頭刺。私隱專員黃繼兒29日表示，收到約200宗涉及警員的正式投訴，內容指警員的個人資料及圖片被放上網，當中涉及詆毀、侮辱或恐嚇言論，令他們或家庭成員受驚，而且投訴數字不斷增加。

黃繼兒稱，私隱署已主動接觸公開警員及其家屬個人資料的網站、社交平台及討論區的營運商，勸喻他們移除侵犯個人資料的內容，如屢勸不改，甚至可刪除帳戶，大部分均承諾會移除內容，但他承認本港沒有相關法例列明有關營運商應如何處理。

▲▼香港反送中,逃犯條例 。（圖／美聯社）

▲港人不滿特首和警方。（圖／美聯社）

警司協會主席陳民德表示，警方絕對有能力驅散包圍員警總部的示威者，提醒示威人士如曾使用武力，不要以為沒有後果，強調示威者侮辱及破壞警徽行為根本與表達訴求無直接關係。

報導指出，警隊已兵分兩路，一方面網罪科正循刑事方面調查，主要是涉及危害個人及家屬人身安全的個案，另一方面向私隱署作出投訴。

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關鍵字：反送中,逃犯條例,粵港澳要聞,香港警察,港警被恐嚇

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