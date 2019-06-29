15歲少女27樓墜下「砸中24歲孝女」　父親視訊「目睹畫面劇烈震動+慘叫」

▲15歲少女當場砸中蘇女。（圖／翻攝新京報我們視頻，下同）

大陸中心／綜合報導

湖南長沙市芙蓉區一名15歲少女26日晚間不慎從27樓墜下，剛好砸中正在與父親視訊的24歲蘇姓少女。在視訊另一頭的蘇爸爸看見女兒直接消失在鏡頭前，甚至還傳來一陣慘叫聲，讓他當場嚇壞，直覺「出大事了」。

綜合陸媒報導，蘇女當時剛下班，坐在華城廣場B棟樓下的花圃旁，並且與父親視訊通話，討論妹妹考完高考要填志願的事，沒想到突然被從天而降的少女砸中。事後，被送至醫院的蘇女右臂骨折，胸腔、腹部積血，甚至還因為肋骨骨折將肺刺破，所幸沒有砸到頭部，後須將進一步手術治療。

▲律師認為，雖然墜樓女孩已死，但傷者仍可向對方的監護人要求賠償。

▲事發現場引來許多附近民眾圍觀。

當時，蘇女的爸爸看見視訊畫面突然劇烈晃動，還傳來女兒的慘叫聲，於是便立刻和老婆連夜趕往長沙。蘇女的爸媽看見後，當場崩潰，目前已到派出所報案，但尚未與墜樓女孩的家屬聯繫。

據悉，該名墜樓的15歲少女當場重傷不治。對此，湖南融邦律師事務所律師認為，雖然墜樓女孩已死亡，但傷者出院後仍可根據傷勢鑑定，向對方的監護人要求賠償，由於對方父母失去女兒感到悲痛，可以酌情減少賠償金額，但不會有太大差別。

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