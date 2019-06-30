夏日避暑好去處　清境農場「清境一夏」系列活動開啟

▲29日起清境農場「2019清境一夏–風起飛羊」登場，邀請民眾一同上山避暑。（圖／清境農場提供）

記者白珈陽／南投報導

放暑假囉！清境農場為期2個月的「清境一夏—風起飛羊」系列活動29日起熱鬧登場，由今年新成軍的「草原聯盟吉祥物」柯瑞、朵麗及國立台灣交響樂團管樂團戶外草原演奏揭開序幕，除推出一日牧羊人活動外，清境農場也利用百慕達草巧思製成各式造型羊咩咩，十分可愛，活動第一天即吸引近五千名遊客上山。

暑期到來，悶熱的氣候令大部分民眾大喊受不了，中央氣象局也針對北、東、南等5縣市發布高溫的黃色燈號警戒，動輒便達35、36度，海拔1800公尺的清境農場則相對涼爽，吸引不少遊客上山避暑。

遊客蕭先生說，最近高溫動輒飆到30幾度，又濕又熱讓人吃不消，特地帶著孩子到清境走走。看到藍天白雲和青山，讓人一掃塵囂，尤其涼風徐徐相當舒服，孩子也能在山坡盡情奔跑，體驗大自然。

「清境一夏—風起飛羊」系列活動29日起登場，為期2個月，29日在青青草原觀山牧區舉辦首場活動，以牧草及稻草等天然材料裝置「飛羊」藝術外，更有各種主題造型綿羊在草地上，為青青草原增添活力；「草原聯盟吉祥物」「柯瑞」與「朵麗」與大小朋友相見歡，民眾紛紛上前合照。

▲國立臺灣交響樂團管樂團演奏美妙動人的樂曲中帶領揭開序幕。

清境農場暑期除羊咩咩脫衣秀與馬術秀外，特有的「一日牧羊人體驗活動」體驗獨一無二的牧羊過程，了解牧羊人的工作內容，體驗放羊、收羊、趕羊技巧及餵食綿羊；清境觀光協會也在暑期推出「清境一夏觀星體驗」，晚間到合歡山觀賞浩瀚的銀河，將聘請專業老師解說星座，每周五、六晚上7點準時出發。

清境農場場長董玉文說，清境農場是夏季旅遊最佳選擇，今還限量推出「草原聯盟玩偶」供遊客選購，還有羊咩咩最新推出零嘴草原仙貝，用另種方式享受和羊隻互動的樂趣，從清境高空觀景步道遠眺合歡群山；他也說，「一日牧羊人體驗活動」每梯次僅限20人，而暑期17梯次都已成團，目前所剩名額有限，想報名的民眾得須從速。

報名活動網址：www.cingjing.gov.tw/