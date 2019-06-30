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南投首座！　「曲冰考古遺址」從縣定升格國定

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▲曲冰遺址聚落中的房屋與石玉器作坊基址，圖翻拍自民國70年考古遺址發掘報告。（圖／南投縣文化局提供）

▲曲冰遺址聚落中的房屋與石玉器作坊基址，圖翻拍自民國70年考古遺址發掘報告。（圖／南投縣文化局提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉「曲冰考古遺址」經文化部考古遺址審議會通過，正式公告廢止「縣定」，升格為「國定」考古遺址，成為全台第10處、也是南投縣首座的「國定考古遺址」。縣府文化局表示，將在萬豐社區於年底前舉辦公聽會，後續相關開發利用也升級到中央主導辦理。

南投縣政府文化局指出，曲冰遺址距今至少4000年歷史，是國內罕見在高山挖掘到的史前時代聚落遺址，遺址內文化內涵豐富；1981年被發現後，到1987年間進行了3次大規模考古發掘，發掘面積達3800平方公尺，遺址保存完好，出土文物相當豐富，從文物中發現玉器、玉圓芯等產自花蓮的玉器，足見此處可能為古代台灣東西部交通樞紐。

遺址中還存有至少48處房屋基址及171座石板棺墓葬，也是至今高山地區目前僅見的大型聚落考古遺址聚落結構、兩處考古遺址之一（曲冰、大馬璘遺址）。遺址資料顯示，史前人群主要居住在此處的時間有距今約3000~2300年與1300~1000年兩個時期，而目前採回填方式保存。

文化部表示，曲冰考古遺址目前以不織布覆蓋，再填以細砂保護，為避免外在因素侵擾，才將原本的發掘坑回填，以保護聚落遺蹟精華區，日後將做為教育展示用。

▲為保存珍貴遺址，以不織布覆蓋，再填以細砂保護，以備日後重新規劃作為教育展示之用。

▲為保存珍貴遺址，以不織布覆蓋，再填以細砂保護，以備日後重新規劃作為教育展示之用。

南投縣府文化局長林榮森說，曲冰考古遺址未來規劃、開發均由中央負責，在年底以前，將會在萬豐社區與居民召開公聽會，了解地方心聲、彙整意見供中央參考，貼近民意行事，盼減少民怨。

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關鍵字：曲冰考古遺址,南投,仁愛

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