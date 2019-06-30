北京大興國際機場竣工驗收！預計於9月30日前投入營運

▲北京大興國際機場。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

北京大興國際機場於30日進行竣工驗收，並預計於9月30日前投入營運，這是大陸在首都北京興建的第二座國際機場，東航、南航、廈航、國航等航空公司則將在那時候入駐。於此之前，大興機場已經在28日通過了弱電訊息與機電設備工程順利竣工驗收。

《澎湃新聞》報導，據大興機場方面介紹，大興機場航站區工程在本月26-28日通過質量竣工驗收，並完成了各項建設任務，驗收內容涵蓋大興機場航站區地基與基礎、主體結構、給水排水及採暖、通風與空調、建築電氣、智慧建築、電梯工程、節能工程、高架橋以及室外工程，以及地下二層及地下一層的軌道交通部分的結構代建工程等。

▲大興機場是大陸在首都北京興建的第二座國際機場。（圖／CFP）

報導指出，隨著被視為該機場智慧機場建設核心的弱電訊息與機電設備工程竣工，代表大興機場航站樓旅客訊息服務及機場相關運行保障的系統和設備，已經從工程建設階段全面轉向了投運準備階段。

維基百科指出，北京新機場航站區總用地面積約27.9公頃，南北長1753米，東西寬1,591米，由旅客航站樓、換乘中心和綜合服務樓與停車樓三部分組成，總建築面積103萬平方米，超過了首都國際機場T3航站樓，是目前全球最大的機場航站樓，計劃於2019年7月15日建成。