華聞快遞／第六屆海峽茶會漳州舉行　引領兩岸茶業融合發展

▲第六屆海峽茶會漳州舉行，引領兩岸茶業融合發展。（圖／翻攝自《中新網》）

《福建》：第六屆海峽茶會漳州舉行 引領兩岸茶業融合發展

作為兩岸茶文化交流、合作與創新發展的重要平台，福建省漳州市舉辦的第六屆海峽（漳州）茶會近日舉行。本次茶會齊聚兩岸近300家茶企的上千種知名茶品，並專設台灣展區，薈萃兩岸茶葉精品，引領兩岸茶業融合發展。（中新社）

《北京》：大興機場高速6月底建成 打造京津冀「6+1」智慧高速公路

北京大興國際機場重要配套保障工程——北京大興機場高速公路和北京大興機場北線高速公路中段工程將於6月底建成，並具備通車條件。其中，北京大興機場高速公路採用融冰雪路面技術，借助雲計算、物聯網等新一代資訊技術，打造京津冀首條「6+1」智慧高速公路。（中新網）

《西藏》：規劃超1200億元人民幣發展「河谷經濟」

西藏16日在拉薩召開河谷經濟建設與青稞氂牛扶貧產業發展記者會。據了解，西藏規劃總投資超1200億元人民幣，用於發展雅魯藏布江及其支流河谷區域經濟、西藏傳統青稞氂牛產業。（中新網）

《福建》：2019年海峽工業設計大獎賽廈門落幕

由兩岸機構攜手舉辦的2019年「白鷺杯」海峽工業設計大獎賽16日在廈門落幕。經過3天的展示與終評，38件作品脫穎而出分獲各獎項，其中來自國立台灣科技大學的「童心協力」專案獲金獎。（中新社）

▲西藏規劃超1200億元人民幣發展「河谷經濟」（圖／翻攝自《中新網》）

《香港》：大陸財政部將于近期在香港發行50億元人民幣國債

大陸財政部17日對外宣佈，6月20日在香港特別行政區招標發行50億元人民幣國債。公告顯示，「經國務院批准，2019年財政部將在境外發行150億元人民幣國債。此次具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統公佈。」（新華社）

《海南》：啟動美食購物嘉年華 舉辦系列活動推動消費升級

「海南美食購物嘉年華暨海口樂購嘉年華」15日晚啟動，將舉辦約200場各類系列活動。本次嘉年華以「時尚、前沿、新潮、動感」為主題，將輻射周邊「一帶一路」國家和地區，活動包括新能源汽車展、餐飲美食、網上零售促銷節、免稅購物節、家電促銷節、海南國際旅遊島購物節六大板塊。（中新社）

《福建》：海峽金融論壇聚焦「多層次資本市場」 科創板受關注

第十一屆海峽論壇•海峽金融論壇「多層次資本市場」專業論壇16日在廈門舉行，共有兩岸300多位金融資本和企業圈精英人士參與，探討兩岸金融合作新路徑與金融市場協同發展的推進，並對新近開板的科創板給予熱情關注。（中新社）

▼ 北京大興機場高速6月底建成。（圖／翻攝自《中新網》）