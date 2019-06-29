台南出現登革熱本土首例病例　請民眾加強清除積水容器做好防蚊措施

▲台南市永康區甲頂里出現首例登革熱本土病例，永康區召開應變會議，擬訂相關防治措施，將病例控制避免疫情擴散。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市6月28日中午接獲通報1例永康區甲頂里登革熱本土病例，永康區張睿民區長於29日上午召開應變會議，結合疾病管制署、登革熱防治中心及國衛院國家蚊媒中心，擬訂相關防治措施，期能找出感染源及接觸者，並加強環境孳生源清除，俾將病例控制避免疫情擴散。

台南市登革熱防治中心陳怡主任表示，永康區甲頂里出現台南今年登革熱第1例本土確診病例，該病例為37歲男性，無出國旅遊史，亦無高雄市活動史，主要活動範圍於住家、東區東門里、北區和順里及合興里共3處工作地，另固定於中西區城隍里健身中心運動。病例於6月22日開始出現發燒、關節肌肉疼痛、口乾舌燥、食慾不振等症狀，6月23日及6月24日至北區診所就醫，因症狀未改善，於6月26日改至中西區診所就醫，6月27日晚上四肢出現紅疹，6月28日再至診所就醫，醫師進行登革熱快篩為陽性，即通報予衛生單位。防治中心於6月29日檢驗結果為NS1陽性、PCR陽性及IgM陽性，基因型別為登革熱第二型。

因病例近期無出國亦未曾至高雄市活動，研判社區中已有潛在病例未被發現，加上近期雨後造成病媒蚊大量繁殖，傳播速度會更加快速。因此，防治中心籲請永康區甲頂里民、東區東門里、北區和順里、合興里及中西區城隍里眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，有疑似症狀時立即就醫，進行登革熱NS1快篩，另請周圍醫療院所提高警覺，針對就醫民眾，務必詢問旅遊史並加強通報。

永康區公所開設三級指揮中心並召開防疫會議，由區長張睿民主持，台南市黃偉哲市長、防治中心陳怡主任、疾病管制署南區管制中心李翠鳯主任、國衛院國家蚊媒中心黃旌集博士及相關人員亦參與，針對此個案依規定之標準作業程序進行全面防治工作，訂於6月30日上午完成住家周圍環境及工作活動地戶內外化學防治作業，加強擴大孳生源清除、周圍診所發燒症狀就醫民眾追踨、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等相關防治措施。以能澈底根除可能之孳生源及找出隱藏病例，請民眾配合政府防治工作，並落實居家環境戶內外孳生源清除。

台南已出現第一例確診病例，市府料敵從寬、禦敵從嚴，依據傳染病防治法第25條，請公私場所之所有人、管理人或使用人應主動動手清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，市府將派員嚴格巡查，查獲孳生源孑孓立刻告發開罰，無任何限期改善空間，陳怡主任呼籲市民勿心存僥倖，唯有市府落實執法、市民落實孳生源清除，才能有效杜絕登革熱的流行。

另請台南市醫療院所發現外籍學生、新住民、外籍移工及一般就醫民眾，有登革熱流行地區（東南亞、南亞；國內）旅遊史時，請進行登革熱NS1快篩（快篩陰性及陽性皆需進行傳染病通報），俾利衛生單位及早進行相關防治作為，避免病毒於社區中擴散。

登革熱防疫沒有捷徑，只有全體市民和政府配合，動手澈底清除室內外孳生源、掃除積水容器，自己的家園自己清，「打拼為自己，無蚊尚安心」，才能有效防止疫情蔓延，請全體市民務必動起來，「日日滅蚊、週週孳清」，落實「巡、倒、清、刷」四原則，給家人和自己一個安心舒適的無蚊空間。