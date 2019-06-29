　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

台南出現登革熱本土首例病例　請民眾加強清除積水容器做好防蚊措施

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市永康區甲頂里出現首例登革熱本土病例，永康區張睿民區長於29日上午召開應變會議，擬訂相關防治措施，將病例控制避免疫情擴散。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康區甲頂里出現首例登革熱本土病例，永康區召開應變會議，擬訂相關防治措施，將病例控制避免疫情擴散。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市6月28日中午接獲通報1例永康區甲頂里登革熱本土病例，永康區張睿民區長於29日上午召開應變會議，結合疾病管制署、登革熱防治中心及國衛院國家蚊媒中心，擬訂相關防治措施，期能找出感染源及接觸者，並加強環境孳生源清除，俾將病例控制避免疫情擴散。

台南市登革熱防治中心陳怡主任表示，永康區甲頂里出現台南今年登革熱第1例本土確診病例，該病例為37歲男性，無出國旅遊史，亦無高雄市活動史，主要活動範圍於住家、東區東門里、北區和順里及合興里共3處工作地，另固定於中西區城隍里健身中心運動。病例於6月22日開始出現發燒、關節肌肉疼痛、口乾舌燥、食慾不振等症狀，6月23日及6月24日至北區診所就醫，因症狀未改善，於6月26日改至中西區診所就醫，6月27日晚上四肢出現紅疹，6月28日再至診所就醫，醫師進行登革熱快篩為陽性，即通報予衛生單位。防治中心於6月29日檢驗結果為NS1陽性、PCR陽性及IgM陽性，基因型別為登革熱第二型。

因病例近期無出國亦未曾至高雄市活動，研判社區中已有潛在病例未被發現，加上近期雨後造成病媒蚊大量繁殖，傳播速度會更加快速。因此，防治中心籲請永康區甲頂里民、東區東門里、北區和順里、合興里及中西區城隍里眾加強「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，有疑似症狀時立即就醫，進行登革熱NS1快篩，另請周圍醫療院所提高警覺，針對就醫民眾，務必詢問旅遊史並加強通報。

▲台南市永康區甲頂里出現首例登革熱本土病例，永康區張睿民區長於29日上午召開應變會議，擬訂相關防治措施，將病例控制避免疫情擴散。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康區公所開設三級指揮中心並召開防疫會議，由區長張睿民主持，台南市黃偉哲市長、防治中心陳怡主任、疾病管制署南區管制中心李翠鳯主任、國衛院國家蚊媒中心黃旌集博士及相關人員亦參與，針對此個案依規定之標準作業程序進行全面防治工作，訂於6月30日上午完成住家周圍環境及工作活動地戶內外化學防治作業，加強擴大孳生源清除、周圍診所發燒症狀就醫民眾追踨、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等相關防治措施。以能澈底根除可能之孳生源及找出隱藏病例，請民眾配合政府防治工作，並落實居家環境戶內外孳生源清除。

▲台南市永康區甲頂里出現首例登革熱本土病例，永康區張睿民區長於29日上午召開應變會議，擬訂相關防治措施，將病例控制避免疫情擴散。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南已出現第一例確診病例，市府料敵從寬、禦敵從嚴，依據傳染病防治法第25條，請公私場所之所有人、管理人或使用人應主動動手清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，市府將派員嚴格巡查，查獲孳生源孑孓立刻告發開罰，無任何限期改善空間，陳怡主任呼籲市民勿心存僥倖，唯有市府落實執法、市民落實孳生源清除，才能有效杜絕登革熱的流行。

另請台南市醫療院所發現外籍學生、新住民、外籍移工及一般就醫民眾，有登革熱流行地區（東南亞、南亞；國內）旅遊史時，請進行登革熱NS1快篩（快篩陰性及陽性皆需進行傳染病通報），俾利衛生單位及早進行相關防治作為，避免病毒於社區中擴散。

登革熱防疫沒有捷徑，只有全體市民和政府配合，動手澈底清除室內外孳生源、掃除積水容器，自己的家園自己清，「打拼為自己，無蚊尚安心」，才能有效防止疫情蔓延，請全體市民務必動起來，「日日滅蚊、週週孳清」，落實「巡、倒、清、刷」四原則，給家人和自己一個安心舒適的無蚊空間。

ET快訊
金曲獎／他一走出來…PTT鄉民驚呆「以為看到周杰倫」
韓國瑜政見會12分鐘順炸　網盯襯衫強迫症發作...驚：政見呢
金曲獎／Lulu馬甲超火辣！瘦成紙片人：衣服彩排完又改小

關鍵字：台南,登革熱,積水容器,防蚊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮人生活藝術化！「週六郊區晒音樂」音樂咖啡交融美好時光

台東「雜糧區域加工中心」啟用　有助建立在地優良品牌

台南出現登革熱本土首例病例　請民眾加強清除積水容器做好防蚊措施

金融服務愛心公益嘉年華　金融總會募款200萬做公益

黃偉哲到台中裕毛屋推廣台南農特產　愛文＋越光米美味一級棒

參訪台積電18廠　蘇揆：以行動力協助南科產業展現拚經濟決心

金山警分局深夜大陣仗「擴大臨檢」　當場查獲酒駕、通緝犯

參訪台南三文化場館　蘇揆：盼國人多欣賞台灣藝文之美

定向闖關大冒險　為雲林學子開啟「暑假模式」！

「台電志工團」花博881人服務逾6萬小時　企業志工團體人數最多

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

男友驚喜掏鑽戒！她哽咽摀嘴：Yes　感動坐大腿擁抱「椅子承受愛」秒斷

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命

陳赫嗑辣椒辣到「牙齒打顫」　被黃渤整「吃蟑螂」驚嚇丟筷子

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

鄧紫棋日常版《來自天堂的魔鬼》　回家東西隨手丟..被媽虧：房間像亂葬崗ＸＤ

花蓮人生活藝術化！「週六郊區晒音樂」音樂咖啡交融美好時光

台東「雜糧區域加工中心」啟用　有助建立在地優良品牌

台南出現登革熱本土首例病例　請民眾加強清除積水容器做好防蚊措施

金融服務愛心公益嘉年華　金融總會募款200萬做公益

黃偉哲到台中裕毛屋推廣台南農特產　愛文＋越光米美味一級棒

參訪台積電18廠　蘇揆：以行動力協助南科產業展現拚經濟決心

金山警分局深夜大陣仗「擴大臨檢」　當場查獲酒駕、通緝犯

參訪台南三文化場館　蘇揆：盼國人多欣賞台灣藝文之美

定向闖關大冒險　為雲林學子開啟「暑假模式」！

「台電志工團」花博881人服務逾6萬小時　企業志工團體人數最多

快訊／台中驚傳氣爆！「碰」一聲民眾嚇壞　3傷者送醫搶救

金曲獎／言承旭蓄鬍登場帥翻！　緊張害羞一笑…瑪麗驚呼：我臉紅了

初選民調倒數8天　郭台銘教你怎麼答「唯一支持郭台銘」

金曲獎／李千那「上下全開」辣走紅毯！　高衩「直逼腿根」美腿全看光

巡迴義診到永和！厭世柴被檢查私密處好害羞　醫生看到這個秒剃毛：母湯哦

國民黨第二場政見會！韓國瑜呼籲「新一代卡神」蘇貞昌：2個禿頭要相親相愛

長榮罷工影響破18萬旅客！消保處：民航局應督導從優從寬處理

金曲・紅毯／蔡依林製作人陳星翰帶兒子優助　俏皮父子頭萌翻全場

金曲獎／流氓阿德入圍3項　信心十足：全拿下！

金曲獎／陳奕迅：每次都很興奮！　「因為你們的熱情」

地方熱門新聞

頂新假油案逆轉　改判無罪確定

金山警擴大臨檢　查獲酒駕通緝犯

台南衛生局前技正洩情資判刑1年..

台南安平與高雄旗津不同　無實施..

酒駕付出代價重　貪杯好飲請自重

檳榔價格好常被偷　農友張坤元改..

雲林紫藤湖生態豐富成捕魚天堂

體育用品社欠繳稅款等　台南分署..

台電志工團花博881人服務6萬..

鄭聚然當選無效駁回　「感謝明察..

嘉縣府駁斥活動取消假消息

桃園9處「修惜站」　展售再生品

泰迪熊登德陽艦　主題特展好吸睛

砂石車駕駛座看不到前後　學童：..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜頻嗆中央　蔡英文嘆：希望韓市府多放精力在登革熱

高雄市長韓國瑜28日上前台北市長郝龍斌的廣播節目，他在節目中提到，如果行政院長蘇貞昌對於高雄登革熱防疫能說出「要人給人、有錢給錢」這種話，他一定會感動得掉下淚來。蘇貞昌29日受訪時開嗆，他要韓國瑜不必多講、專心登革熱，不要「該做的不做、不該做的亂做」。總統蔡英文受訪時也感嘆，希望韓市府能多放精力在登革熱疫情。

黃偉哲到台中推廣台南農特產　愛文＋越光米美味一級棒

參訪台南文化場館　盼國人多欣賞藝文之美

蘇貞昌轟「不該做的亂做」　高市府回應了

蘇貞昌台南文化美學之旅　重遊司法博物館

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

宋仲基爸爸簡訊曝光！

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

影／360度遊樂機「半空腰折」　19歲女慘死

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

《擁抱太陽》全美善驚傳自殺！　飯店被發現「已經斷氣」

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我做得到

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

長榮10天罷工落幕！空服員「投票棄守」

鄰居爆：宋爸盼望抱孫子　切割撤宋慧喬照片

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會苦嘆

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

更多

最夯影音

更多

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面