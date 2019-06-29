伊拉克水庫乾涸驚見3400年前古城　美索不達米亞神秘王國現身

▲水庫乾涸讓底下的古王國宮殿現身。（圖／翻攝自University of Tübingen eScience Cente網站）

國際中心／綜合報導

位在西亞、中東伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）地區的一個水庫，因為近期的乾旱水位下降，讓藏在底部一座3400年前的古王國宮殿現身，由於無法保證遺跡何時會再現身，考古學家只能把握黃金時間進行研究。

根據《CNN》報導，在底格里斯河摩蘇爾大壩水庫出現的宮殿是美索不達米亞文明的米坦尼（Mitanni）王國，大約存在於公元前1550年到1350年間，也是古代近東（ancient Near East）最少被研究的國家之一。該宮殿建造時距離河流僅65英尺（約20公尺），最初蓋在高架上，後來又增加了泥磚牆來穩定結構，成為了當時最宏偉的建築物之一。

德國蒂賓根大學（University of Tübingen）古代近東研究所考古學家普立茲（Ivana Puljiz）表示，這座宮殿處處都有精心設計，光是泥磚牆就厚達2公尺，有些牆高也超過2公尺，幾乎每個房間都有抹灰牆。

研究團隊還在遺跡中發現許多紅色和藍色的壁畫，可能是當時宮殿的共同特徵之一，不過很少保存下來被發現。其中，還有10個用楔形文字書寫的黏土板，目前已經被送往德國進行翻譯。普立茲表示，希望從文本中可以獲得更多關於米坦尼王國的內部結構，以及經濟組織、首都和鄰近地區行政中心之間的關係等訊息。

事實上考古學家在2010年就發現到這個「神秘王國」，同樣也是低水位的狀態，但是不久後就因為水位再次上漲而淹沒遺跡，這次是他們第一次做好準備進行挖掘，希望把握黃金時間做研究。