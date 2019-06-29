川普計劃解除「華為在美禁令」　陸外交部回應了！

▲川普計劃允許美國企業販售產品給華為。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

日本大阪G20峰會即將順利落幕，美國總統川普在稍早召開的記者會中提到，有可能會解除對華為公司的部分限制。大陸外交部國際經濟司司長王小龍對此表示，「如果美方說到做到的話，我們肯定是歡迎的。」

▼川習會稍早落幕。（圖／路透）

綜合陸媒報導，王小龍29日下午在中國代表團新聞中心舉行中外媒體記者會，他指出，川普在G20峰會後提及，美方有可能會解除對華為公司的一些禁令，「如果美方說到做到的話，我們肯定是歡迎的，因為華為是一家私營企業，而且它的訊息技術在世界處於領先位置，這麼一個公司無論到哪投資，或者參與當地通信產業的開發、建設、運營，都會對當地的通信產業起到很好的促進作用。」

▼大陸外交部國際經濟司司長王小龍（中）召開記者會。（圖／翻攝自環球時報）

外媒則稱，川普認為華為事件是一個相當複雜的事情，但針對美國企業是否能夠賣東西給華為，態度卻緩和許多，「美國企業對於他們無法銷售東西給華為，感到相當不滿意，許多人都對我們向華為出售大量商品感到驚訝，而我們販售的產品能夠讓華為生產更多商品，所以我們將繼續允許他們販售。」

川普最後也透露，美國將會把華為問題放到最後面來討論，中美也將繼續展開貿易談判。《新華社》指出，美國承諾不再對中國出口產品加徵新的關稅，詳細會談細節會再擇期公布。

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