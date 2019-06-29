牽手買甜甜圈…太平嬤遭撞「下肢變形」亡！7歲孫送醫天真問：阿嬤住院嗎？

▲阿嬤帶著孫子外出買麵包，不料卻遭大貨車撞上，釀成1死1傷，現場地面還留下血跡。（圖／民眾提供）

社會中心／綜合報導

台中市太平區太平路28日下午2時許發生死亡車禍，75歲的李姓阿嬤牽著7歲孫子的手出門，沒想到才剛買完麵包走出店門口，就遭到一輛大貨車猛力撞上，阿嬤當場下肢骨折變形、失去生命徵象，經送往醫院搶救30分鐘後仍宣告不治；而7歲男童則是頭部撕裂傷，經治療後已無生命危險。男童似乎不知阿嬤已經身亡，在醫院治療時還擔心地詢問醫生，「阿嬤也有受傷，不知道要不要住院？」

警方調查，李姓阿嬤下午時分帶著孫子走出家門，前往太平路上一家麵包店消費，買了甜甜圈、豆漿等點心後，祖孫倆開心踏出店門準備返家，不料才剛走出10公尺，旋即遭到一輛大貨車猛力撞上，2人雙雙倒地重傷。

警消獲報趕抵現場時，發現地面留下大灘血跡，且阿嬤傷勢相當嚴重，當場已經沒有生命徵象，而7歲的小男童則是頭部撕裂傷，立即將2人分別送往國軍台中總醫院、長安醫院救治。

▲阿嬤到院前已無呼吸心跳，經搶救30分鐘後仍宣告不治。（圖／民眾提供）

國軍台中總醫院院方指出，阿嬤到院前心肺功能就已經停止，經初步檢傷後發現左腿嚴重骨折、變形，全身有多處瘀傷，經搶救30分鐘後仍是毫無任何反應，最後在下午3時38分宣告不治身亡；而被送往長安醫院的男童則是頭部左後側有2公分撕裂傷，經包紮治療後已無大礙。

令人揪心的是，小男童因與阿嬤分別送往不同家醫院，並不知道阿嬤已經急救無效宣告死亡，在醫師替他治療時，還心繫著阿嬤，擔心地詢問「我阿嬤也被撞到了，她有一點受傷，不知道要不要住院？」家屬聞言後為之鼻酸，還不敢告知男童阿嬤已經離開人世。

警方指出，目前現場已經完成採證作業，同時將肇事的大貨車吳姓駕駛帶回，經檢測後並無酒精反應，後續將調閱監視器畫面釐清事故發生原因。

▲肇事的吳姓駕駛已被帶回警局調查。（圖／民眾提供）