純「美國製造」掰了！蘋果新Mac Pro生產線計畫轉移到中國

▲Mac Pro堪稱地表最強工作電腦。（圖／記者邱倢芯攝）

記者朱世凱／綜合報導

蘋果公司有多數硬體產品都是由中國組裝生產，包含iPhone、iPad及MacBook等，只剩Mac Pro為「100%美國製造」；然而美國《華爾街日報》昨（28）日報導，蘋果正計畫將新款Mac Pro電腦的生產線從美國轉移到中國。

報導引述知情人士消息，蘋果已經委託代工廠廣達電腦（Quanta Computer Incorporated）生產這款售價達6000美元的桌上型電腦，並在上海附近一間工廠擴大生產；之所以選擇廣達，是因為他們的工廠與蘋果在亞洲的其他供應商關係密切，這讓蘋果有機會得到比「將零件運往美國」還要低的運輸成本。

報導再稱，雖然Mac Pro並不是蘋果規模較大的產品之一，但在哪裡生產這款產品的決定意義非常重要，因為美國總統川普已經在先前向蘋果和其他公司施壓，要求其在美國生產更多產品，加上中美貿易戰愈演愈烈，不時就有消息傳出外資將生產線撤離中國。

然而蘋果仍舊仰賴中國工廠生產。蘋果發言人表示，新的Mac Pro依然是在美國設計及策劃的，包含當中的美國製造零件；另外，公司的投資也提供了200萬個美國就業崗位，藉此表態公司在美國同樣做出不少貢獻。