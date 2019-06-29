年薪150萬！他升官喜換車...同事臭嘴：當主管還開國產車　網突破盲點

▲原po朋友換車後，常常開車帶家人出去玩。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

升官明明是件喜事，卻因為「換車」而引來閒言閒語，搞得心情不愉快。一名網友提到朋友最近升官，因為薪水上漲所以就順便換了一輛新的國產車，沒想到同事卻酸說「都當主管了還開國產車」，眾多輿論讓他開始覺得自己是否選錯車。不過許多網友都認為面子不能當飯吃，買進口名車固然氣派，但也要考慮到後續的鉅額養車費。

一名網友在論壇「mobile01」上分享朋友的故事，他表示朋友日前升官，薪水多了主管加給和年終紅利，年薪也跟著晉升到150萬附近，也因此順便把家裡的老車換成一輛新的國產車，不僅有舒適的空間，安全設備也升級許多，還時常看到他開車帶全家出遊，有房有車還有親愛的妻小，儼然人生勝利組。

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然而朋友人生看似順遂卻也有煩惱，原po表示最近和朋友聊天時，對方無奈透露自己因為「換車」，竟收到同事酸言酸語，有人認為「都當主管了還開國產車？有沒有搞錯，至少買福斯進口車吧」、「升主管開車要考慮面子吧！」、「加薪了當然要買1A2B啊」，似乎很看不起朋友的做法。

▲升官換車卻遭到同事八卦。（示意圖／Pixabay）

原po提到，雖然自己已經開導朋友不要在意，「認真就輸了」，但是對方還是漸漸覺得買國產車「是否是個錯誤」。原po還說，這位友人除了要養妻小和父母，身上還背有房貸和車貸，會選擇國產車是因為覺得維修費用不貴，也不容易壞，加上空間又大，家人坐起來也很舒適；同時也可以多存一點錢早日還清房貸，有閒錢還能帶家人出國，一切都是經過縝密考量的。

對此網友們也認為「量力而為」才是重點，畢竟名車的保養費和維修費不是開玩笑的，「自己用得高興就好啦，管人怎麼想」、「小弟公司資深處長年薪應上看500萬以上，開04年的國產休旅車」、「這麼在意閒言碎語是很容易短命的」、「買進口車比較有面子，但面子能當飯吃嗎」。

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