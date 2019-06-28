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台南歸仁雙屍命案重審開庭　專家：主犯供詞與事證不符

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▲▲台南高分院重審歸仁雙屍命案開庭，涉案被告謝志宏否認涉案。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南高分院重審歸仁雙屍命案開庭，涉案人謝志宏否認涉案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

發生在2000年的台南歸仁雙屍命案，原被判死刑定讞的謝志宏因發現新事證而重審，台南高分院5月28日上午開庭，請當時受監察院委託鑑定的宜蘭縣警局鑑識科股長藍錦龍出庭作證，藍錦龍表示，主要被告郭俊偉的供詞與現場事證不符。

發生在2000年的台南歸仁雙屍命案犯嫌之一謝志宏原先遭判死刑定讞，因台南高分檢署檢察官林志峯，以找到謝未殺人的新事證，有足以推翻原確定判決所認定事實，提出聲請再審，台南高分院裁定再審。

謝志宏在之前準備庭訊中否認被控犯情，其辯護律師主張2000年6月28日及7月5日的警詢筆錄，謝是被警察刑求，並非出謝志宏自其自由意志，且自白內容係警方指導下所言，並非真實。亦主張另一被告郭俊偉，嘉南療養院鑑定郭俊偉為反社會人格，因此郭俊偉在警詢及偵查中之陳述請予以排除。謝志宏律師主張，測謊非屬科學性鑑定。

檢察官則認為，2000年6月28日及7月5日的警詢筆錄，因無錄音錄影等佐證可供勘驗查明謝志宏供述前、後截然不同之原因，無法還原，檢方同意排除證據能力。檢方則認為，郭俊偉是本案要角，如完全排除郭在警詢及偵查中之所有陳述，整個真相就會破滅，檢方不同意排除。

台南高分院28日再度開庭，藍錦龍出庭詐證時表示，死者陳女共被刺48刀，前胸21刀中有15刀為直刺，3刀刺及心臟，前胸所受刀傷應於躺平狀態下遭刺；依陳女屍體及陳屍現場的血液跡證相關鑑定，研判陳女背部先被刺，左上背刀傷為致命傷。但是，郭俊偉對謝志宏殺害陳女之陳述，與現場事證不符。

因其中一刀貫穿左臂，造成另一死者謝姓老農身上5刀傷6處傷口，從謝姓老農陳屍現場之血流方向研判，謝姓老農遭受攻擊時曾倒地，爬起時又再度被刺，現場事證也與郭俊偉供述，他與謝志宏如何刺殺謝姓老農不符。

藍錦龍說，依郭俊偉供述，他與謝志宏拿同一把刀行兇，謝志宏的手上應沾染死者血跡，謝志宏行凶後騎車，機車手把也會沾上血跡，而警方用血跡反應靈敏度10萬分之一的O-T試劑對謝志宏機車左、右把手採證化驗，卻無血跡反應。

當時為何未將機車鑰匙進行採證化驗？警方在現場找到3根菸蒂，為何送驗的證物只有2根？而且那2根菸蒂均無郭俊偉及謝志宏的DNA，這與郭俊偉供稱，在案發現場抽菸，亦不相符。藍錦龍研判，不可能郭俊偉、謝志宏2人先後持同一把刀殺害陳女及謝姓老農，極有可能是郭俊偉一人所為，因郭俊偉有犯案動機，謝志宏沒有，但從警方製作的筆錄內容來看，似有在陷害謝志宏之嫌。

謝志宏說，正式筆錄內容他完全不知道，就是按警方的指示簽寫，他說在當時環境壓力下，加專案小組警員都有動手呼他巴掌，檢察官也在場也沒處理，他當然不會向檢方說被刑求的事。

據了解，台南歸仁雙屍命案事發在2000年6月23日，郭俊偉指稱與謝志宏相約喝酒後，他去搭訕18歲的陳姓女子，但女子答應後又反悔，郭俊偉先是強制性交後再拿蝴蝶刀行兇，謝志宏則是接著砍48刀將陳女殺死，但行兇過程被經過的86歲張姓農夫撞見，即一併痛下殺手，造成2人死亡。其中謝志宏於2000年6月28日晚上被查獲。本案在2000年10月16日提起公訴，本案歷經7次更審，但歷審均判處謝志宏與同案被告郭俊偉死刑。

本案兩人在2011年被判死刑，不過全案關於謝志宏的事證也很少，包括衣物和機車沒有血跡反應，沒有直接證據，以及自白有問題，而當時謝志宏和郭俊偉分別到命案現場模擬時，兩個人卻有兩套說法，郭俊偉更直指謝志宏才是最後奪命的關鍵，此案2011年7月高院第7次發回更審，2012年1月更7審判他死刑，5月再駁回上訴。

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關鍵字：台南,歸仁,雙屍命案,重審

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