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社會 社會焦點 保障人權

13歲男童看「一線天」好奇鑽進去　他卡在2大樓間20cm縫隙「愈來愈緊」

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記者林悅／台南報導

台南市消防局6月28日下午據報，有1名小孩夾在永康區永大路二段909巷兩棟房屋中間的夾縫動彈不得，消防人員火速馳抵，發現小孩夾在兩屋間約20公分的縫隙的中央位置，因夾縫太小，消防人員將男童「抹沙拉油」緩緩移動拉出，約花半小時，男童終於平安脫困。

▲1名小孩夾在永康區永大路二段909巷兩棟房屋中間的夾縫動彈不得，消防人員以安撫誘導方式，請男童緩緩移動而平安脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲1名小孩夾在永康區永大路兩棟房屋中間的夾縫動彈不得，消防人員以安撫誘導方式，請男童緩緩移動而平安脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲1名小孩夾在永康區永大路二段909巷兩棟房屋中間的夾縫動彈不得，消防人員以安撫誘導方式，請男童緩緩移動而平安脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局於28日下午3時17分許據報，永康區永大路二段909巷內，有小孩夾在兩棟房屋中間動引不得，消防局馬上派遣永康、特搜消防分隊共4車11人前往救援。

消防人員到場發現，有1名13歲男童，卡在兩棟大樓間約20公分的縫隙中央，因縫隙實在太窄，大人無法進入，且無法從大樓上方將男童拉出，消防人員採取安撫誘導方式，請男童不要緊張放鬆身體，特搜人員由上方垂降繩索，將小孩手臂拉直，拉直身體，由安和分隊1名很瘦的義消鄭琨諺支援，從左側進入使用繩索綁住男童腰部，並將男童全身抹上沙拉油，從左側慢慢拉，男童緩緩往外移動，約到下午3時54分，男童終於平安脫困，救援行動成功。惟男童右腳疼痛 由永康分隊救護車送奇美醫院療。

初步了解，男童疑暑假跟父親到現場工地工作時，因一時好奇走進縫隙，未料愈走愈窄就卡住，緊張害怕下，無法自行脫困。

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關鍵字：台南,永康,男童,夾縫,誘導,脫困

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