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歐洲「地獄熱浪」！法國城鎮高溫攝氏45.9度　刷新歷史紀錄

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▲▼歐洲熱浪，法國民眾在巴黎投卡德侯花園（Trocadero gardens）噴水池戲水消暑。（圖／達志影像／美聯社）

▲酷暑來襲，巴黎民眾在艾菲爾鐵塔附近的投卡德侯花園（Trocadero gardens）噴水池戲水消暑。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

極端熱浪持續侵襲法國與歐洲許多地區，28日在法國東南部市鎮加拉爾格勒蒙蒂厄（Gallargues-le-Montueux）出現攝氏45.9度高溫，創下法國有史以來最高溫紀錄。法國當局已經針對部分地區發布紅色高溫警報，並對大部分城市發布橘色警報，包括大巴黎地區。

在此之前，法國的高溫紀錄為2003年8月歷史性熱浪中，在在市鎮聖克里斯托萊阿萊（Saint-Christol-les-Ales）和孔凱拉克（Conqueyrac）測得的攝氏44.1度。這兩個市鎮與此次寫下新紀錄的加拉爾格勒蒙蒂厄都位於加爾省（Gard）同一地區。

事實上，此次熱浪已經讓法國許多地區打破2003年的高溫紀錄，28日稍早，法國氣象部門在維勒維耶伊村（Villevieille）測到45.1度高溫，另外東南部城鎮卡龐特拉（Carpentras）也測得44.3度高溫。

在鄰國西班牙，多處地區也出現超過40度以上的高溫，據悉已經有2人在酷暑中喪命，包括一名17歲少年和一名80歲老翁。另外在德國、捷克、波蘭、盧森堡和安道爾也受到這波熱浪侵襲，各地均創下有史以來「最熱6月」的新紀錄。

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關鍵字：熱浪,法國熱浪,歐洲熱浪

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