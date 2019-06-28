20歲醋男勒殺41歲女友　他認罪寫遺書日記都是「想妳思念妳」

▲張男徒手勒斃曾姓女友，被收押時寫的日記內容都是想念死者。（圖為資料照／記者趙永博攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

20歲張姓男子和41歲的曾姓女交往同居，3月間，張男不滿曾女到男同事家過夜，親手勒斃曾女後企圖自殺不成，被檢察官依殺人等罪嫌起訴，士林地院28日首次開庭，張男坦承全部犯行，不過張的親友帶來張男寫的遺書、日記，內容都是「想妳思念妳」，充滿「對最愛最愛的人」的悔恨，律師請求法院考量張男年紀尚輕，從輕量刑。

據了解，張男和曾女是在夜校念書認識，進而交往同居在台北市大同區赤峰街一處加蓋民宅，3月15日，張男就發現曾女幫黃姓男同事保管金錢，讓黃男把錢存到曾女帳戶，張男因此偷走曾女的提款卡，盜領2次各2萬元。

3月22日，曾女去黃男家中過夜，張男得知後，氣得連班也不去上，在家裡等到24日曾女回來，詢問曾女，是否到黃男家中，曾女正在穿衣服準備去上班，完全沒有理會，張男盛怒之下，徒手勒斃曾女，再企圖自殺沒成，被曾女同事找鎖匠破門發現。

張男被起訴後，一度獲得法院裁定交保，經高院發回更裁，士林地院27日再次將他收押，不過這段交保時間，他住在親友家，留下了一份遺書和之前被收押時寫的日記，親友28日開庭時，帶到法院交給法官。

張男親友庭後透露，張男寫的內容都是「想妳思念妳」，充滿「對最愛最愛的人」的悔恨，希望張男服刑出來，能變成是「正」的，不要還是「負」的，那就浪費了坐牢矯正的社會資源了。張男的委任律師則請求法院，考量張男年紀尚輕，從輕量刑。全案將由法官擇期再開。

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