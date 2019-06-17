趁1對1教學摸了女學生好幾把　色師承諾不再任教獲緩刑

▲補習班教師趁1對1教學時猥褻女學生，因坦承犯案又達成和解，承諾不再任教，獲判緩刑。（圖／示意圖／翻攝自視覺中國CFP）

記者楊佩琪／台北報導

一名在補習班教授國文的蔡姓男教師，被控趁與女學生1對1教學時，觸摸女學生的胸部，被依猥褻罪嫌起訴。法官考量蔡男坦承犯案，也與被害女學生達成和解，願賠償70萬元，且承諾不再擔任教職，將蔡男判處10個月有期徒刑，緩刑2年，需向公庫支付10萬元，全案可上訴。

根據判決，蔡姓教師被控於2018年4月間，利用與一12歲女學生進行1對1教學時，趁機觸碰女學生的胸部多次，因其他學生察覺女學生有異狀，向其他教師反應，事件才曝光，而女學生的母親得知，為女兒對蔡男提起告訴。

偵辦期間，蔡男一度否認犯罪，但隨後坦承。法院審理期間，蔡男不僅與女學生及家長達成和解，協議以70萬元賠償，並承諾不再擔任教職。法官認為，檢警蒐證事實明確，蔡男明知女學生尚未成年，身心發展部成熟，竟未克制一己私慾，猥褻女學生，對女學生身心、人格發展造成不良影響。

考量蔡男沒有前科，坦承犯罪，且達成和解，和解金也已付清，另承諾不再擔任教職，顯見有悔悟之心，因此判決10個月有期徒刑，緩刑2年，但須繳交公庫10萬元，全案可上訴。

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