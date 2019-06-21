周杰倫叔叔挨告求償16萬　反駁「沒有造成精神損失」

▲周杰倫的叔叔周耀義被控對鄰居揮拳毆打，遭求償16萬元精神撫慰金。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

天王周杰倫的叔叔周耀義和鄰居的爭執不斷，因不滿一許姓女鄰居亂按電梯，甩了許女一巴掌，遭提告並求償16萬元。刑事部分，已被依傷害罪判刑4個月，得易科罰金，民事部分，台北地方法院21日開庭，周耀義強調，案發後他便沒再見過許女「當然沒有造成她的精神損失」，認為許女要求的16萬元精神撫慰金並不合理。

2018年7月13日，周耀義不滿鄰居許姓女子亂按大樓電梯，在樓梯間攔住許女，並對許女嗆聲「要給妳一個教訓」，兩人爆發口角，周耀義揮拳重重打在許女的左臉頰上。許女氣得報案，並對周耀義提告恐嚇、傷害、強制等罪。

周耀義坦承打傷許女，但否認恐嚇，台北地方法院一審判決周耀義4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元，周耀義認為刑度過重，提起上訴，不過日前法院裁定駁回。

許女另對周耀義求償16萬元精神撫慰金，台北地方法院21日開庭，許女並未到庭，委由房東出庭，周耀義見此，強調房東不是律師，卻經常製造紛爭，好興訟獲利，他願意以1萬元與許女和解，因為案發後，他便沒見過許女，何來造成許女的精神損失，得付精神撫慰金。

對於周耀義的說法，代理到庭的沈姓房東相當不滿，當庭要求周耀義對使他名譽受損的言論道歉。他強調，先前為另一名陳姓女鄰居和周耀義打官司，因為陳女也是他的房客，周耀義不僅罵陳女是狗還動手打人，他也被打，可見周男素行不良，到處打人罵人，還不願認錯。

日前開庭，周耀義否認揮拳「只是輕輕甩一下」，並表示刑事罰金他借錢繳清了，但因他已退休多年，還有高齡91歲的姊姊要供養，因此經濟壓力相當大。此次開庭，對於周耀義提出願以1萬元和解，法官諭知7月19日宣判。

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