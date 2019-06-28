網傳小時回憶「嘉南羊乳」掰掰了　廠商回應：花蓮地區退出服務

▲▼ 網傳嘉南羊乳將終止服務，位於嘉義太保公司依舊有員工上班，經證實單純為花蓮地區經銷商退出服務。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「嘉南羊乳」是很多5、6年級生出門上班上課時最期待的早餐飲品，「宅神」朱學恒28日早上在個人粉絲專頁上分享花蓮粉絲收到來自嘉南羊乳的通知單，指大環境影響及健康因素，將結束20餘年的服務，由於通知單上署名「嘉南羊乳全體員工」，引來各界議論，隨後經證實，是因為花蓮地區經銷商個人健康因素退出服務，該公司照常營運。

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▲▼ 「宅神」朱單純學恒28上午於個人粉絲專頁嘉南羊乳將終止服務。（圖／記者翁伊森翻攝）

「宅神」朱單純學恒28上午於個人粉絲專頁上貼出，花蓮粉絲分享嘉南羊乳將於七月一號終止服務的照片，讓他驚訝的說，「花蓮網友回報這個震撼的消息，不會吧！我小時候還有喝過ㄟ！就這麼掰了喔？除了花蓮之外其他地方也這樣了嗎？」。貼文一出立即引來各方討論，由於該通知單上還署名「嘉南羊乳全體員工」，更讓人不覺這小時候的回憶是否要消失了？有網友表示「我國小上課的早餐，還會被偷喝...真的倒了？」、「不！！！！這麼老牌的羊奶我喝了三年有」、「雖然我很討厭羊乳，但他至少是我國小的回憶」，讓不少人覺得可惜。

▲▼ 嘉南羊乳總公司發出聲明啟事。（圖／記者翁伊森翻攝）

經《ETtoday新聞雲》 記者親赴嘉南羊乳位於嘉太工業區廠房察看確認，園區人員表示，廠區內工作配銷依舊，單純只是花蓮地區經銷商因個人健康因素無法配送因此終止服務，嘉南羊乳公司也隨即於粉絲專業上聲明啟事「花蓮經銷因個人健康因素，自7/1日起暫停配送，感謝花蓮地區客戶長期的支持，目前本社尚在遴選適合人選，繼續為花蓮忠實的客戶服務，有意加入本社行列者，可洽詢0953...嘉南羊乳運銷合作社 敬告」

▲▼ 嘉南羊乳總公司28日依舊開大門服務，還有員工進出。（圖／記者翁伊森攝）