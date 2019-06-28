民初女生模仿男人穿「旗袍」　沒想到背後思想這麼潮！

▲「旗袍」的出現與當時女性為了追求男女平等有關，跟現在一般認為要秀身材是兩回事。（圖／視覺中國CFP）

文／時報出版提供

不久之前，我們學校舉辦了每年一度的文化創意大賽，參賽隊伍中有不少都是以清末民初為故事背景。雖然看著年輕的女角們身穿倒大袖短衫搭配或長或短的黑裙子，讓我忍不住心中吐嘈：「妳們太前衛了，這造型提早十年了吧？清末不是這樣穿啦……」但總體而言，服裝設定還是大有進步──記得幾年前，設定在這個時代的故事裡，夫人小姐們可都是穿著露大腿的旗袍滿舞臺轉呢。如今她們能注意到清末民初的女性不穿旗袍，已經很不錯啦⋯⋯（不知道這「教育成果」，到底是哪部電影或電視劇的貢獻？）

旗袍，大概是現代人生活中最常接觸的「傳統服飾」了吧。因為它的名字，讓大家理所當然地認為它是直接由清代旗人女裝延續而來。但是這種直覺聯想卻忽略了一件很重要的事：清朝時「男從女不從」，不在旗籍的民女根本不穿滿式袍服，廣大人民群眾怎麼會把旗人女裝當作「傳統服飾」呢？

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因此在民國元年規定的國民禮服裡，雖然把滿式的男子袍褂定為禮服之一（因為漢人男性本來也這麼穿），可是女子禮服就採用漢式的上衣下裙款式──畢竟那是絕大多數婦女穿著、並公認的正裝造型，原則上家家都有，無須為了政府規定而另行置備，也算是便民的考量。而滿人依然保留著原本的旗裝，現在網上能看到的滿人婚禮老照片，有不少其實都是民國以後拍攝的。

▲從上衫下裙的各種款式變化來看，當時已經有了時裝的概念。（圖／翻攝自鄧超微博）

模仿男裝穿長袍

可若說在清代和民國初年只有旗人會穿旗裝，那麼今天的「旗袍」又是怎麼出現的，又是怎麼變成我們心目中的經典服飾呢？

這是個好問題。前面說到，因為服裝慣例根深蒂固，漢人女性不太會去模仿滿人的女裝。但是，這並不妨礙她們模仿男裝──晚清以來，女著男裝就是女性極為「進步」的一種打扮，民國建立以後，各種西方風潮傳入，讀了幾年新式學堂的女青年追求男女平等，決心反抗傳統女性形象，如外觀上的「三綹梳頭，兩截穿衣」，男女平等從自身做起！於是她們把裙子當成幾千年來女性受壓迫的象徵，毅然拋棄，模仿男人穿起了一身長袍。

因此，張愛玲在《更衣記》中如此形容早期的旗袍：「她們排斥女性化的一切，恨不得將女人的根性斬盡殺絕。因此初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。」從傳世實物及影像中來看，當時的女用長袍極為寬大，也沒什麼裝飾。若是穿著者再搭配上馬褂與帽子，看上去根本像是個清秀的男人，跟大家腦海裡「前凸後翹、玲瓏有緻」的旗袍造型完全是兩個世界。

倒大袖短衫外搭及踝長馬甲

但是人各有志，也不是所有女性都醉心於在外觀上追求男女平等。依舊穿著短衣長裙，追求窈窕女性美的姑娘，即創造出了另一種旗袍──時髦的倒大袖短衫可能令身材顯得有些圓胖，尤其是當時流行的圓下襬款式，實在不容易穿得好看。愛美的姑娘發現若是在短衫外罩上一件及踝長馬甲，比起一般的衫裙造型更顯婀娜修長，別有一番風情！於是喇叭袖短衣配長馬甲成了一種流行搭配法，後來出現了假兩件式的帶喇叭袖長馬甲，然後再演變成了倒大袖旗袍。

不管到底是出於哪種心態，大約在民國十年左右，女性開始穿上了長袍款式的衣物。到民國十八年（也就是北伐完成後），重新制定的《服制條例》裡，對女子禮服的規定是：

甲種

一、衣：式如第四圖，齊領，前襟右掩，長至膝與踝之中點，與褲下端齊，袖長過肘，與手脈之中點，質用絲麻棉毛織品，色藍，鈕扣六。

二、鞋：質用絲棉毛織品或革，色黑。

乙種

一、衣：式如第五圖，齊領，前襟右掩，長過腰，袖長過肘與手脈之中點，左右下端開，質用絲麻棉毛織品，色藍，鈕扣五。

二、裙：長及踝，質用絲麻，棉毛織品，色黑。

三、鞋：質用絲棉毛織品或革，色黑。

其中的女子乙種禮服明顯是上衫下裙款式，而甲種禮服事實上就是旗袍。可以想見在當時，旗袍與衫裙已是並駕齊驅，甚至略勝一籌的時尚地位──只不過那時的人並不稱它作「旗袍」，大多稱為長衣或者長衫，像在英文裡就依然保留了「長衫」的音譯（Cheongsam，粵語發音）。

從《服制條例》的例圖來看，女子甲種禮服跟男子的袍長得一模一樣，不僅下襬十分寬大（注意：規定裡沒說女袍要開衩，但是男袍卻註明左右都開衩），而且最重要的是：長袍底下配褲子。

▲清末民初時期，流行的是時髦倒大袖短衫。（圖／翻攝自那年花開微博）

開衩內搭襯裙、襯褲、長絲襪

雖然旗袍（或說長衫）一開始的著裝理念可能是要模仿男子、消弭性別差異，但是當它成為時裝以後，發展的道路就已經不是創造者所能決定的了。不僅衣身逐漸削瘦合體，更開始在衣服的裝飾、配件上翻出各種花樣，長長短短、寬窄變化，每年的流行都有所不同。

有趣的是，原本該是旗袍「本家」的旗人婦女，身上的旗裝也越來越像是當時流行的長衫款式。例如末代皇后婉容留下的宮廷裝束照片，明顯有著當時流行的花瓣型緣邊、喇叭短袖等裝飾元素。等她和溥儀出宮之後，更是日常都作時髦的旗袍打扮，不再穿著寬大平直的旗裝了。

當年的上海乃是引領流行的先鋒，巴黎最新一季的時裝甫一亮相，隨即乘船出海，沒幾個月就穿到了上海的貴婦名媛身上。她們將歐洲新款的造型、裝飾技巧化用至日常服飾中，帶動了上海本地的流行，再由上海輻射至全國。當年上海的民謠「鄉下小姑娘，要學上海樣，學死學煞學不像。等到學來七分像，上海已經翻花樣。」文字裡充滿了「上海人」的優越感：上海之外的，都是鄉下人啦。

雖然隨著流行，旗袍的長短寬窄、領型開口、袖子長度、開衩高低都有所變化，但都要配上外袍長度相當的襯裙、襯褲，腳上穿著長絲襪，這才是完整的一套民初旗袍。現代旗袍露大腿這種美感，當時人恐怕是吃不消的。雖然在抗戰前一度流行拂地長旗袍開衩至大腿，但隨即又開衩低至膝蓋以下。總的來說，民初旗袍的開衩大概都是在膝蓋上下而已──更重要的是，無論是老照片還是繪畫，都會冷酷地告訴觀眾：別想像啥大露美腿了，她們在旗袍裡會穿襯褲！就算旗袍高開衩至大腿中，露出來的也是「同樣質地的長褲子，褲腳上閃著銀色花邊」。襯褲的花邊與亮片、襯裙的衩邊裝飾都是旗袍整體造型的一部分，疏忽了就不夠美啦。

至於現代人愛說的「旗袍顯身材」……那也是幻覺。仔細看老照片，會發現當時的旗袍美女要不是沒什麼胸，再不然就是有點下垂──雖然那時代已經不流行束胸了，但也不搞什麼集中托高加水餃，單純呈現乳房的自然狀態而已。而且，胸的問題還是小事咧。

精選書摘



★本文經時報出版授權，摘自《 古裝穿搭研究室：超乎你想像的中國服飾史》

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