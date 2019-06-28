罷免韓國瑜「weCARE」割草啟動 　先喊爽「12月才能正式啟動」

▲前高雄市政府文化局長尹立到超商來透過直播示範如何列印連署書 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

公民割草行動與「weCARE高雄」發起罷免韓國瑜連署活動，weCARE召集人也是前高雄市政府文化局長尹立還來到超商示範怎麼列印罷免書，不過伊立在接受採訪時表示，雖然目前已經接到3000份的罷免書，不過韓國瑜目前未做滿一年，最快也必須要在今年12月才能啟動正式罷免。

尹立說：「法律保障就是要一年後才能啟動罷免，正式要啟動罷免這個連署動作要在今年的12月25日才有辦法啟動，可是我們提議連署書啟動，就是一次要衝30萬份，衝30萬份的目的就是要讓這個聲勢可以擴大」。尹立認為這樣會有助於第二階段來參與，所以現在就是要先衝高。

▲前高雄市政府文化局長尹立坦言要到今年12月25日，罷免才能正式啟動。（圖／地方中心攝）

尹立也點出在台灣要罷免真的不容易，尤其是在立法委員以上的層級，而依照現行的選罷法規定，要有1%的連署，以2018年市長的選舉人數來說，就是2萬2千8百多個，10%是22萬8千，再來就是 25%將近要60萬人，尹立認為2萬多人來連署這個提議非常容易，以這兩個團體來合作沒有問題，但是要罷免高雄市長是屬於單一城市選舉，並非是全國性，所以的確有一定的難度，所以呼籲大家要走出來，未來也不排除要找像是館長等名人來號召呼籲設籍在「高雄市的市民」來參與罷免。

▲前高雄市政府文化局長尹立到超商來透過直播示範如何列印連署書 。（圖／地方中心攝）