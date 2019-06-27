陳水扁批潘恒旭「無知無能該下台」　酸韓國瑜無心市政不用選2020

▲潘恒旭、韓國瑜。（合成圖／記者李唯甄、賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

高雄觀光局長潘恒旭惹出「高雄小三通」爭議，聲明表示會概括承受，與市政團隊無關。對此，前總統陳水扁27日在臉書批評「無能的局長」應該要辭職下台，而市長韓國瑜無心市政被看破手腳「2020也不用選了！」

陳水扁批評，這樣的無知無能局長，既然要概括承受為市長扛責，「就要辭職下台」，否則無心市政也無力帶領的韓市長被看破手腳，「2020也不用選了！」

陳水扁表示，小三通是總統蔡英文擔任陸委會主委時所開放，也駁回過主張高雄與厦門是「一國兩市」的謝長廷市長，申請到廈門門考察交流，卻被查出要到北京的行程沒有報告，由此可知，「兩岸事務是中央職權，高雄市長不分藍綠都不能逾越。」

陳水扁指出，當年自己全心全力專注市政，光是全國第一條捷運木柵線花了1年3個月才安全通車；櫃台降低，微笑奉茶的戶政革新也要經過一年準備才能上路；台灣的地標「台北101」，全國第一件BOT案，更要花上4年時間才能完成國際招標和開始興建，並暗酸韓國瑜「一心兩用」難怪做不好市政！

潘恒旭25日出席海運公司主辦的「小三通首航典禮」，卻被爆出業者早已解散，沒有合法申請航線也曾經走私船舶，潘恒旭緊急道歉滅火，強調「本人不察之失與市政府團隊無涉，若有責任我會概括承擔。」

高雄市政府立即發布聲明切割，內容指出，「市府觀光局長潘恆旭係應民間友人邀請，以個人名義禮貌性參加，並非代表市府，市府相關局處無涉協辦單位，更不是主辦單位。高雄市政府與本案無關，請陸委會本中央地方職權互相尊重，不要因為政治原因一再抹黑抹紅高雄市政府。」

韓國瑜強調會請副市長葉匡時好好調查，之後再對外說明，也呼籲其他局處首長日後參加任何活動、要更小心謹慎，

▲陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）