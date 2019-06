美《外交政策》：最大韓粉社團6管理員有3人來自「對岸」

▲《外交政策》分析韓國瑜背後的網軍勢力。(圖/翻攝自Foreign Policy)

國際中心/綜合報導

高雄市長韓國瑜在2018年大選一炮而紅,上任不到一年就有機會角逐總統大位,美國《外交政策》(Foreign Policy)認為韓國瑜「爆紅」的背後,可能要歸功於來自中國大陸的「支援」,透過專業且精心策畫的社群內容,讓韓國瑜的聲勢不斷高漲。報導中指出,最大的非官方韓粉社團「韓國瑜粉絲後援團 必勝!撐起一片藍天」有6位管理員,其中3位就是來自對岸,根據目前資料,他們還有可能是騰訊員工。

《外交政策》26日以《中國網軍支持台灣反對派候選人》(Chinese Cyber-Operatives Boosted Taiwan’s Insurgent Candidate)為題,分析了韓國瑜參選高雄市長以來的社群訊息。國民黨一直都是高雄政壇的「局外人」,尤其韓國瑜的親中言論都與高雄選民一直以來的政治傾向脫節,既然如此,他到底是如何跌破眾人眼鏡,替國民黨拿下高雄?作者認為,韓國瑜被北京當局視作「等待許久的天賜之物」,因此來自中國的網軍組織,策劃並操作許多有利於韓國瑜的社群內容,希望這位親中的候選人能夠繼續領先。

▲韓國瑜花蓮東大門造勢(圖/ETtoday攝影中心攝)

分析指出,韓國瑜的官方臉書在選舉期間吸引50萬粉絲,是民進黨候選人陳其邁的2倍,更值得注意的是,最大的非官方韓粉社團「韓國瑜粉絲後援團 必勝!撐起一片藍天」在韓國瑜宣布參選後成立,短短7個月就吸引超過6萬人加入‧這個社團在選舉期間,有意義的發布各種韓國瑜的發言內容,並散布許多攻擊對手的訊息,這個在選舉期間分享數千則的社團,極有可能是由來自中國大陸網路組織的專業操作。

作者發現,在去年11月時,社團擁有6名管理人,透過LinkedIn資料比對後發現,其中3名管理員自稱畢業自北京大學,都是中國騰訊的員工,其中2人更「在多家外商做過公關」。不過他們在社群上用的是數十年前的畢業照,且都使用簡體中文。作者在選後持續追蹤發現,目前這3人的臉書都未再發布任何內容。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑認為,這個網路組織或許可追溯到中國解放軍戰略組織SSF(Strategic Support Force),這可能是中國利用網路力量干預選舉第一個「罪證確鑿」的案例。不過也有專家認為,這個組織不一定來自於中國官方,也有可能是來自民間的私人團隊。

Han Kuo-yu is seen as the godsend that beijing has been waiting for: the emergence of a populist, pro-China candidate in Taiwan. But Han's rise had a little help, Paul Huang writes. https://t.co/2Sdi0Poffd pic.twitter.com/w241FvhhLZ