美《外交政策》：最大韓粉社團6管理員有3人來自「對岸」

▲《外交政策》分析韓國瑜背後的網軍勢力。（圖／翻攝自Foreign Policy）

國際中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在2018年大選一炮而紅，上任不到一年就有機會角逐總統大位，美國《外交政策》（Foreign Policy）認為韓國瑜「爆紅」的背後，可能要歸功於來自中國大陸的「支援」，透過專業且精心策畫的社群內容，讓韓國瑜的聲勢不斷高漲。報導中指出，最大的非官方韓粉社團「韓國瑜粉絲後援團 必勝！撐起一片藍天」有6位管理員，其中3位就是來自對岸，根據目前資料，他們還有可能是騰訊員工。

《外交政策》26日以《中國網軍支持台灣反對派候選人》（Chinese Cyber-Operatives Boosted Taiwan’s Insurgent Candidate）為題，分析了韓國瑜參選高雄市長以來的社群訊息。國民黨一直都是高雄政壇的「局外人」，尤其韓國瑜的親中言論都與高雄選民一直以來的政治傾向脫節，既然如此，他到底是如何跌破眾人眼鏡，替國民黨拿下高雄？作者認為，韓國瑜被北京當局視作「等待許久的天賜之物」，因此來自中國的網軍組織，策劃並操作許多有利於韓國瑜的社群內容，希望這位親中的候選人能夠繼續領先。

▲韓國瑜花蓮東大門造勢（圖／ETtoday攝影中心攝）

分析指出，韓國瑜的官方臉書在選舉期間吸引50萬粉絲，是民進黨候選人陳其邁的2倍，更值得注意的是，最大的非官方韓粉社團「韓國瑜粉絲後援團 必勝！撐起一片藍天」在韓國瑜宣布參選後成立，短短7個月就吸引超過6萬人加入‧這個社團在選舉期間，有意義的發布各種韓國瑜的發言內容，並散布許多攻擊對手的訊息，這個在選舉期間分享數千則的社團，極有可能是由來自中國大陸網路組織的專業操作。

作者發現，在去年11月時，社團擁有6名管理人，透過LinkedIn資料比對後發現，其中3名管理員自稱畢業自北京大學，都是中國騰訊的員工，其中2人更「在多家外商做過公關」。不過他們在社群上用的是數十年前的畢業照，且都使用簡體中文。作者在選後持續追蹤發現，目前這3人的臉書都未再發布任何內容。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑認為，這個網路組織或許可追溯到中國解放軍戰略組織SSF（Strategic Support Force），這可能是中國利用網路力量干預選舉第一個「罪證確鑿」的案例。不過也有專家認為，這個組織不一定來自於中國官方，也有可能是來自民間的私人團隊。